Piden inclusión real de mipymes en proyecto de ley de compras públicas

El presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipyme), Luis Tavella, analizó el proyecto de ley de Compras Públicas que se encuentra en Senado para su estudio, que de aprobarse reemplazará a la Ley N° 2051, vigente. Consideró que sólo son declarativas las expresiones que pretenden impulsar al sector como proveedoras del Estado.

“No contiene ni una sola medida o modalidad puntual de fomento a mipymes”, cuestionó. Seguidamente, precisó que sólo hay dos menciones genéricas, que son en los artículos 35, de procedimientos especiales de contratación, y el 38, de promoción de compras públicas sostenibles. Precisó que en ambos puntos dice “se podrán” desarrollar procedimientos de contratación especiales y disponer mecanismos para otorgar condiciones especiales de pago a mipymes. Es decir, es opcional.

“Estas meras menciones son totalmente insuficientes y etéreas. No solamente porque no se alinean a las políticas públicas y normativas de compras públicas de otros países, donde sí existen medidas puntuales de incentivos al sector, sino porque al relegarlas a una reglamentación, no existe seguridad jurídica ni mucho menos certeza de que el sector verá hechas realidad estas medidas”, criticó Tavella.

Como ejemplo citó la experiencia de otra normativa que también debería impulsar al sector, la Ley N° 4457 de Mipymes. Dijo que recién luego de seis años de vigencia se consiguió que las dos primeras instituciones reduzcan al 50% las tasas obligatorias al sector, que son el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).

Por su parte, el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, y el viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Isaac Godoy, coincidieron en comentar que se maneja la posibilidad de atender estos puntos sugeridos por el gremio en un nuevo proyecto de ley, a modo de atender las realidades del sector.

Sin embargo, la Fedemipyme considera oportuno este tratamiento tan importante de la ley de compras públicas para incorporar a las mipymes en las adquisiciones del Estado. Hoy se adjudica solo 8,9% del total a este sector y se pide elevar la cifra a al menos 20%.