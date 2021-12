¿Por qué Marta González no investigó a Ramón González Daher?

“Hay que preguntar a la administración anterior por qué no se investigó antes. Nosotros, desde que asumimos, comenzamos a hacer la investigación. Finalizamos y cobramos. Nosotros cobramos como administración”, afirmó Orué hoy en conversación con ABC Cardinal 730 AM.

El titular de la SET dijo que su predecesora “no tuvo la predisposición de hacer un control a estas personas”, refiriéndose a los hermanos Ramón y Óscar González Daher (+).

Lea más: Tributación celebra que “por fin” Ramón González Daher pagará deuda

“Creo que la administración anterior no tuvo la predisposición de hacer un control a estas personas. Sí (es un daño), pero está prescripto. Hay que analizar los tipos penales, si se circunscribe por la omisión. Hay que ver con los abogados y analizar el caso de la administración anterior”, indicó sobre la posibilidad de procesar a González.

Lea más: “A eso no hay que ni mirarle”: RGD “respiraba aire de impunidad”, dice titular de la SET

Sin embargo, Orué también dijo que “hubo omisión de varias instituciones públicas”. Ayer, el mismo titular de la SET contó que desde Seprelad le decían que a los González Daher “no había que ni mirarlos”.

“(Me decían) ‘a eso no hay que tocarle, a eso no hay que ni mirarle’. Tengo amigos en Seprelad que me decían: ‘A eso no hay que ni mirarle’. Es como que estaba todo justificado. Y hoy no hay más eso… Hoy no importa si es senador, si es amigo de quién, si es político… Todos tenemos que cumplir la ley en igualdad de condiciones”, indicó Orué ayer.

Ramón González Daher fue condenado el viernes pasado a 15 años de cárcel por usura, lavado dinero y denuncia falsa. Su hijo, Fernando González Karjallo, recibió una pena de 5 años de penitenciaría por lavado de dinero.

Lea más: Maquiavélica utilización del sistema penal, determinante para alta pena

El titular de la SET manifestó además que la institución a su cargo solo pudo investigar los últimos cinco años de movimientos, logrando así cobrar más de G. 40.000 millones en impuestos por los negocios lícitos de RGD. No supo calcular cuánto dinero podría haberse recaudado por los ilícitos.

“Nosotros investigamos solamente 5 años. Prescribe la deuda porque no se reclamó. El que dejó de hacer en su momento y no gestionó tiene que hacerse responsable (por la administración de Marta González)”, concluyó.