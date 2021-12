“A eso no hay que ni mirarle”: RGD “respiraba aire de impunidad”, dice titular de la SET

Ramón González Daher fue condenado el viernes pasado a 15 años de cárcel por usura, lavado dinero y denuncia falsa. Su hijo, Fernando González Karjallo, recibió una pena de 5 años de penitenciaría por lavado de dinero.

El titular de la SET, Óscar Orué, dijo este domingo en el programa La Lupa que el político colorado luqueño y exdirigente de fútbol se sentía impune en todos los sentidos con relación a la justicia y que nunca pensó que sería sometido a ella.

Más grave fue la revelación de Orué de que todo el sistema de control financiero de las instituciones del Estado veía cómo Ramón González Daher delinquía a través de la usura y de las denuncias falsas, pero nada hacían para evitar eso por una orden política. El titular de la SET no arriesgó a decir bajo qué presidencias sucedía esto, pero recordó que él está en la función pública hace varios años.

“(Me decían) a eso no hay que tocarle, a eso no hay que ni mirarle. Tengo amigos en Seprelad que me decían ‘a eso no hay que ni mirarle’. Es como que estaba todo justificado. Y hoy no hay más eso… hoy no importa si es senador, si es amigo de quién, si es político… todos tenemos que cumplir la ley en igualdad de condiciones”, sostuvo Orué.

Impunidad

La autoridad tributaria detalló además que RGD jamás pensó pisar la cárcel. “Él respiraba un aire de impunidad, nunca pensaba que iba a pisar la cárcel. (…) Él nunca pensó que iba a estar en esta situación. Él llegó a pagar más de G. 40.000 millones. Fue el cobro más elevado que hizo la administración tributaria”, reveló.

“Hay que separar los actos lícitos de los ilícitos. Él tenía una gran cantidad de inmuebles cuyo origen no podía justificar, nosotros no le podemos cobrar impuestos sobre algo ilícito. Él sí estaba inscripto como prestador, tenía ingresos por prestar dinero y por alquileres inmobiliarios. Le calculamos (los impuestos cobrados) por los alquileres y por los préstamos documentados”, añadió, y reveló que la SET no podía cobrar tributos por negocios ilegales.

Un secreto a voces

Orué dijo además que el sistema con el que Ramón González Daher operaba era un secreto a voces y que el sistema bancario fue su cómplice. No dio los nombres de las entidades financieras que hicieron la vista gorda para que, durante años, el político permanezca impune.

“Era un secreto a voces, nadie quería meterse por el poder político. Creo que eso está terminando de a poco. Hoy tenemos el resultado en un histórico fallo. Esperemos que sigamos trabajando en esa misma línea. Acá lo que tiene que terminar es la impunidad”, expresó sobre el punto.

Una “persecución política”

El titular del SET contó también que RGD apeló a la clásica “persecución política” cuando la entidad a su cargo comenzó a investigarlo.

“Me tocó muchas veces hablar con el señor Ramón y siempre me decía que esto ‘era una persecución política’. Y yo le decía ‘no hay una persecución política, nunca pagaste impuestos’. Y siempre le mencionaba al presidente (pero) el presidente nunca me llamó a decirle ‘hay que perseguirle a sultano’. Fue muy complicado cobrarle (los impuestos)”, agregó, enfatizando que existen muchos más avances con los crímenes financieros a raíz del apoyo del Gobierno de los Estados Unidos.

“Estamos muy contentos porque hubo un trabajo muy coordinado con el Ministerio Público, con el fiscal Osmar Legal. Nunca antes tuvimos ese nivel de trabajo directo, coordinado, y es el resultado del esfuerzo. Por un lado, pudimos cobrar los impuestos sobre hechos lícitos; pero después con todo lo que se complementó creo que es esperanzadora una sentencia así”, finalizó Orué, quien agradeció también el respaldo del presidente Mario Abdo, sin el cual, dijo, no podría avanzarse en una pesquisa de esta naturaleza. “Lo más importante es el respaldo (político), concluyó.