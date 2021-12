Itaipú funcionará inclusive con presupuesto y recibos provisionales, ad referendum, aseguran

En la última reunión del Directorio Ejecutivo de la entidad hubo consenso sobre seis componentes de las bases presupuestarias de la binacional, excepto el correspondiente a los Gastos de Explotación, un factor clave en la estructura del Costo del Servicio de Electricidad de Itaipú, punto en torno al cual gira el desacuerdo entre la parte paraguaya y la brasileña de Itaipú o sea el cálculo de la Tarifa 2022, informó la binacional.

Lea más: Debido a la ausencia de Bolsonaro, la tarifa 2022 de Itaipú sigue sin definirse

Agrega la Asesoría de Comunicación - División de Prensa - de Itaipú, que los miembros del Consejo de Administración seguirán revisando las propuestas de nuestro país y Brasil y que, además, “tendrán en cuenta las orientaciones de los gobiernos de ambos países sobre la definición de la tarifa que debe ser abonada por suministro de electricidad a la ANDE y a Eletrobras”.

“Recibos provisorios”

Añaden que, si bien es importante definir este mes las bases presupuestarias para el 2022, para que la entidad pueda facturar y cumplir con sus compromisos, en este posible escenario “se emitirían recibos provisorios sobre los pagos recibidos de las entidades compradoras (ANDE y Eletrobras), las cuales cuentan con contrato de potencia vigentes. Itaipú seguirá funcionando con un presupuesto provisorio ad referéndum”, enfatizan

De acuerdo con la historia oficial no hay acuerdo en los organismos técnicos y administrativo de Itaipú sobre qué harán con la tarifa 2022, razón por la cual se derivó el caso a los Gobiernos.

La versión oficial, sostenida inclusive por el ministro de Relaciones Exteriores en sus declaraciones ante la prensa, es que la parte paraguaya sostiene que la tarifa de la binacional debe mantenerse en su actual nivel, o sea US$ 22,60/kWmes, a pesar de la reducción del peso de la deuda de Itaipú en su costo de explotación.

Lea más: Directorio de Itaipú no define tarifa para el 2022 debido a desacuerdos sobre gastos de explotación

Enfrente, la parte brasileña de la binacional defiende la reducción de la tarifa en proporción a la merma del peso de la deuda, que según se informó sería de US$ 18,95/KWmes. Luego del fallida cumbre presidencial del lunes último en Carmelo Peralta, Chaco paraguayo, trascendió que se barajaba como fórmula de acuerdo un valor intermedio entre US$ 22,60 y US$ 18,95/kWmes, según trascendió.

Mantener la tarifa de Itaipú en US$ 22,60/kWmes, implicaría un ingreso adicional de US$ 300 millones para el Paraguay, justifican las fuentes oficiales, en tanto que otros US$ 300 millones corresponderían a nuestra contraparte en la entidad.

Lea más: Se confirma el encuentro entre Abdo Benítez y Bolsonaro el 13 de diciembre para definir la tarifa 2022 de Itaipú

Experiencia del 2012

Los voceros de Itaipú recuerdan que en el 2012 se había presentado una situación parecida, oasión en la que la entidad binacional optó igualmente por un presupuesto provisional.

Por otra parte, en la reunión de ayer, los consejeros aprobaron un convenio con la Fundación Tesãi para la ejecución del Programa de Atención Médica y Hospitalaria a comunidades de escasos recursos económicos en el área de influencia de Itaipú y la asignación complementaria de recursos financieros a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú – Paraguay (FPTI-PY), para el quinquenio 2018-2022.

También trataron la aprobación del Plan Plurianual del Trabajo de Auditoría Interna de la entidad, periodo 2022-2026, así como del Plan Anual del Trabajo de Auditoría Interna para el 2022 y la aprobación de la Norma de Gestión Integrada de Riesgos de la Binacional, consistente en buenas prácticas de gobernanza corporativa.