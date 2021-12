Debido a la ausencia de Bolsonaro, la tarifa 2022 de Itaipú sigue sin definirse

Desde Brasil llegó la información de que el avión del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no pudo aterrizar este lunes por problemas climáticos en la fronteriza localidad chaqueña de Carmelo Peralta, donde debían descubrir junto con su par Mario Abdo Benítez la piedra fundamental para la construcción del puente que unirá este distrito con Puerto Murtinho.

El primero en dar la noticia sobre esa ausencia del presidente del vecino país fue el gobernador de Alto Paraguay, José Domingo Adorno. Luego, ya el propio Abdo Benítez, durante su discurso, contó que había conversado con Bolsonaro, que él “está realmente muy apenado” por no poder estar en el evento. “Vino hasta Campo Grande en avión y allí se encontró con las dificultades climáticas; le estaban esperando con helicópteros en el aeropuerto de Bonito, para que esté con nosotros en este día histórico para nuestros pueblos. Sin embargo, el clima no quiso”, explicó.

Luego dijo que su colega le pidió que por favor que no levante la tela que descubre la piedra fundamental para el inicio de las obras del puente que unirá a los dos países sobre el río Paraguay. Añadió que “él quiere hacerlo con nosotros en los primeros días de enero, por lo que estaríamos reagendando su presencia aquí, así que vamos a volver aquí en poco tiempo, en homenaje a nuestros lazos de amistad”, pero sin dar fecha precisa.

Lea más: Abdo Benítez y Bolsonaro acordarán hoy si la tarifa 2022 de Itaipú se reduce o se mantiene

“Se está conversando”

Al finalizar los discursos y el acto protocolar previsto, Abdo Benítez, en declaraciones a la prensa y ante la consulta sobre cómo queda el tema de la definición de la tarifa de Itaipú para el 2022, señaló que ya están la propuesta paraguaya y la brasileña, y que se está conversando al respecto. “Hoy el eje de la presencia nuestra acá iba a ser justamente el acto del puente, entonces no sé si hubiese habido oportunidad o no (para hablar de la tarifa 2022). Teníamos previsto obviamente tener una conversación”, expresó.

En otro momento refirió que el tratamiento de este tema está ahora en el ámbito del Consejo de Administración de la binacional.

Agregó que Bolsonaro “tiene muy buena predisposición con nuestro país” y que “hoy estuvo muy apenado porque hubo este problema climático”.

Lea más: En Carmelo Peralta, Abdo Benítez espera respuesta de Bolsonaro sobre la tarifa 2022 de Itaipú

Consultado si entonces Itaipú iniciará el 2022 sin tarifa, el mandatario paraguayo contestó que “falta todavía para culminar el año”.

Asimismo, sobre la propuesta para negociar el tema de la venta de la energía excedente de Paraguay en Itaipú, Abdo Benítez dijo que “eso se tiene que hacer”. “Es una conversación que estamos llevando también adelante sobre la posibilidad de presentar una nota reversal porque eso requiere de la modificación del artículo 13 del tratado, donde le permitiría a Paraguay comercializar el excedente de su energía a través de la ANDE a precio de mercado”, indicó.

Reunión del Consejo

El Consejo de Administración de la Itaipú tiene fijada su última reunión ordinaria del año para este miércoles, 15 de diciembre. Sin embargo, sin la Resolución del Directorio Ejecutivo (RDE) ni acuerdo entre mandatarios, nada es lo que los consejeros pueden avanzar respecto a la definición de la tarifa del 2022.

Lea más: Abdo y Bolsonaro nada decidieron en Brasilia sobre tarifa 2022 de Itaipú y la conversación quedó en cuarto intermedio

Cabe recordar que mientras el gobierno paraguayo busca mantener la tarifa 2022 de Itaipú en US$ 22,60 kW/mes, la posición brasileña es bajar ese valor a US$ 18,95 kW/mes. Según algunas fuentes, en la negociación se podría llegar a acordar un precio intermedio entre ambas propuestas, teniendo en cuenta que si no se llega a un consenso, se corre el riesgo de empezar el año próximo sin tarifa, como ocurrió en el 2012.