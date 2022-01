Pagaron un promedio de US$ 4 por MWh generado por Itaipú que cedimos al Brasil en los últimos 37 años

Observemos algunas de las puntiagudas aristas de esa realidad: en casi 37 años, el Paraguay aprovechó apenas el 8,6% de toda la producción de la central. Además, el 17% de la mitad que le pertenece y, tal vez la más abusiva, le pagaron, en promedio, solo US$ 4,08 por cada MWh (1 MWh = 1000 KWh) de la mitad que le pertenece en Itaipú y que obligatoriamente, sin objeción alguna, cedió a Eletrobras.

“Itaipú se construyó para el progreso de ambos países”, recitan, hasta con la voz impostada, pretendidos ciudadanos “binacionales”. Otros, que el Paraguay “puso solo solo el agua y Brasil el dinero”. Que la participación paraguaya en el proyecto fue un gesto de generosidad del Brasil. Que, en definitiva, Brasil puede prescindir de “la obra del siglo XX “, son algunos botones de un muestrario ya desteñido.

Según los registros de fuentes oficiales, de la ANDE y de las oficinas paraguayas de la entidad binacional, entre 1984, año en que arrancó la etapa productiva de Itaipú, y el 2021, la central registra una producción acumulada de 2.830.955 GWh (1 GWh = 1000 MWh).

Solo 8,6%

De tan extraordinario caudal energético, suficiente para atender la demanda del sistema eléctrico paraguayo durante 152 años y cinco meses, si optamos por las clásicas comparaciones que hacen las dependencias de la entidad encargadas de difundir sus novedades, según el Art. XIII del Tratado de Itaipú, 1.415.477,5 GWh correspondían al Paraguay.

De acuerdo con las fuentes en las que colectamos los datos que hoy ponemos a la consideración de nuestros lectores, la ANDE retiró de Itaipú en los casi 37 años de producción, 242.813 GWh, el 17% de esa mitad paraguaya y que cedió a Eletrobras, la que a su vez vendió a las distribuidoras brasileñas, 1.172.664,5 GWh, el abrumador 83% restante.

Insistimos en destacar que si comparamos los 242.813 GWh consumidos por nuestro país en el lapso de referencia con la generación que Itaipú acumuló en esos 37 años (2.930.055 GWh), la conclusión cae estrepitosamente, no así para los “oídos binacionales”: la tasa paraguaya de aprovechamiento de la energía de Itaipú, a pesar de su condición de copropietario por partes iguales, es apenas del 8,6%.

US$ 4,08/MWh

Si la República del Paraguay, según el Tratado, específicamente el Art. XIII, es propietaria del 50% de la producción de Itaipú (1.415.477,5 GWh), y que según los datos obtenidos en fuentes oficiales pudo aprovechar solo el 17% (242.813 GWh), qué pasó con el 83% (1.172.664,5 GWh) faltante, preguntará el ciudadano de a pie y también el vehiculizado, pero profano en los ritos que cotidianamente práctica el “binacional”.

La respuesta, pretendidamente compleja, accesible solo para algunos, es simple porque basta con dividir la cantidad que el Ministerio de Hacienda recibió, a través del Banco Central del Paraguay, en concepto de “compensación por cesión de energía”, no de precio o valor de exportación, desde el Brasil, la que entidad le transfiere mensualmente, (US$ 4.789.068.500 a finales de 2021) para que tropecemos con la mayor sorpresa: nos pagaron apenas US$ 4,08 por cada MWh que les cedimos.

Los “binacionales”, estamos seguros, a voz en cuello nos reclamarán, que debe agregarse el costo de Itaipú, que tampoco se caracteriza por su simpleza, que también plantea alguna complejidad, que no repetiremos en este material. Admitamos empero que que el “cesionario”, una palabra de poco uso, por ende extraño en nuestro vocabulario cotidiano, o sea el destinatario de nuestra cesión, paga a Itaipú su tarifa aún vigente, de la llamada energía garantizada, o sea US$ 44/MWh, luego aún sumándole la compensación el producto final seguirá siendo muy competitiva, inclusive en toda la región.

Importaciones desde Argentina

En efecto, las tarifas de importanción brasileña de energía desde Argentina entre octubre de 2020 y nonviembre de 2021, según los trabajos de seguimiento del especialista compatriota Ing. Axel Benítez, rondaban una promedia de US$ 177/GWh, con picos que asombraron inclusive a los alpinistas más avezados: US$ 287/MWh en setiembre del año pasado y US$ 236/MWh en agosto del mismo año.

En cuanto a la especie “Itaipú prescindible”, nos limitaremos añadir a esta nota una cita que el Ing. Alecsandro Riline incorporó a una conferencia que dictó a sus alumnos de Ingeniería Mecánica de la carrera de Ingeniería de la Fiuna en 2019 y que actualizó en noviembre el año pasado: “No passado, Itaipu foi praticamente do tamanho da geração do Brasil. E hoje, nesse momento em que há uma certa escassez hidráulica em geração elétrica, Itaipu é extraordinariamente fundamental para o equilíbrio da oferta energética para o País” apuntaba el director de Operación y Mantenimientode Furnas, Cesar Ribeiro Zani y añadía “Itaipu tem uma capacidade de produção espetacular, com a qual o Brasil conta e precisa, para o atendimento adequado, a baixo custo, da nossa sociedade e dos consumidores brasileiros”. Estas declaraciones, según la cita, la había hecho en Foz de Yguazú en el marco de unas recientes jornadas técnicas (Ver suplemento económico de ABC, Págs. 2 y 3, 09/01/22.