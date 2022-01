Ni controlan emisión de buses “chatarras” para subsidiarlos

El Viceministerio de Transporte reconoce que no hay un control sobre el nivel de emisión de los buses en circulación, ni siquiera para realizar los desembolsos de los subsidios, que en dos trimestres del 2021 alcanzó la suma de US$ 11,5 millones. En promedio, cada bus costó US$ 7.016 a los contribuyentes del país.