IPS ahora dice que sí tiene aspirinas

Esta tarde, luego que este diario publicara que el Instituto de Previsión Social (IPS) está sin varios medicamentos desde el mes pasado, incluido el ácido acetil salicílico, o aspirina, el director de Logística de Suministros de la Salud de la previsional, ingeniero Juan José Sánchez, se comunicó con la redacción para aseverar que se había equivocado al informar que el proveedor estaba demorado en la entrega de aspirinas y que, por ende, se trataba de un medicamento en falta.

“Acido acetil salicílico, aspirina, sí tenemos. Está distribuida en toda la red asistencial. Le quería pedir disculpas porque le pasé mal la información. Tenemos ya en las últimas semanas”, indicó el ingeniero Sánchez.

Según usuarios del IPS, hay una lista de 43 medicamentos, incluidos comprimidos, jarabes, ampollas, pomadas y gotas, que no hay en farmacia de la previsional desde mediados del mes pasado. El ácido acetil salicílico está en esa lista.

Esta tarde, además de disculparse porque se equivocó respecto a las aspirinas, el ingeniero Sánchez señaló que “de esa lista, el 60% está aguardando entrega de proveedores, el 30% tenemos en stock y el otro 10% está en proceso de adjudicación”.

Cuando se le preguntó cuáles eran los medicamentos de la lista que sí tienen en stock, cuáles son los que están en proceso de adjudicación y cuáles deben ser entregados por los proveedores, el director de Logística señaló: “No me permiten dar ese detalle, solamente me permiten dar información estadística”. Así también dijo Sánchez que para tener el detalle por medicamentos, se debe proceder “solamente a través de la unidad de Transparencia”.

“¿Tengo que presentar un pedido de acceso a la información pública para tener el detalle de qué medicamentos hay y qué medicamentos no hay?”, consultamos. “Sí”, respondió Sánchez.

Son constantes las quejas de los usuarios de IPS respecto a la falta de medicamentos, tanto de los más accesibles, como de los más caros y delicados. Los reclamos se hicieron sentir con más fuerza en los últimos días.