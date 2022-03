Cartes no se inscribió como “prestamista” ante Seprelad

El extitular del Ministerio del Interior Arnaldo Giuzzio acusó a Horacio Cartes por lavado de dinero y otros delitos. Hoy, el exministro señaló que el expresidente utilizó préstamos a título personal, reportados en declaraciones juradas, para evadir controles antilavado, en conjunto con su hermana Sarah a través del Grupo Cartes.

En conversación con ABC, Carmen Pereira, de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), señaló que Cartes no se encuentra inscripto en el registro de esta institución como prestamista, pese a que es una disposición exigida por la normativa antilavado. “El registro de Seprelad es público, y dentro de esos registros no obra ninguna inscripción de esta personas”, declaró.

Explicó que -pese a que el registro no es constitutivo, sino informativo- el expresidente no está inscripto. “Las casas de crédito, las personas físicas o jurídicas que realicen una intermediación financiera -o sea, que realicen actos de préstamos con capital propio- tienen que estar inscriptos. Nosotros tenemos una resolución en la cual solicitamos esa inscripción (...) Ese registro no es constitutivo“, agregó.

La Secretaria Adjunta de Seprelad indicó, asimismo, que Cartes debería también estar inscripto como prestamista en los registros del Banco Central del Paraguay (BCP). Afirmó que desconoce si el expresidente realizó tal reporte.

Cooperativas son sujetos obligados

Por otra parte, Pereira se refirió a un supuesto préstamo millonario otorgado al diputado cartista Erico Galeano por una cooperativa de Capiatá.

En ese sentido, afirmó que las cooperativas son sujetos obligados al igual que otras entidades financieras, por lo que la entidad financiera que otorgó el préstamo al legislador debió reportar dicha operación como sospechosa. “Las cooperativas tienen las mismas obligaciones y las mismas diligencias que tienen desde el sector financiero”, expresó.

El diputado cartista fue vinculado dentro del megaoperativo “A ultranza” luego de que se pudo conocer que vendió una propiedad, ubicada en el complejo Aqua Village, al pastor prófugo José Insfrán.

Según Galeano, no tiene vínculo con Insfrán, ya que indicó que la venta del inmueble se realizó a través de un intermediario identificado como Hugo González.