CSJ pide fortalecer fuero especializado ante avance del crimen organizado

“Los últimos acontecimientos están demostrando que hay una tremenda debilidad del Estado paraguayo para poder afrontar esta problemática del crimen organizado, que ha infestado todas las articulaciones de la sociedad, logrando filtrarse dentro de la estructura del Estado”, expresó hoy el ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Ríos Ojeda en la sesión ordinaria del pleno de la máxima instancia judicial.

Agregó que ante la situación actual del país es necesario que el Poder Judicial promueva un trabajo coordinado con los poderes Ejecutivo y Legislativo, especialmente con entidades tan relevantes en la lucha contra el crimen organizado como la Contraloría General de la República y la Secretaría Nacional Antidrogas.

El integrante de la Sala Constitucional de la Corte afirmó que el Estado paraguayo necesita articular mejor a sus instituciones, a sus agencias, para el combate al crimen organizado, teniendo en cuenta la evidente debilidad en la lucha contra los grupos criminales que se han instalado y operan en distintos puntos del país.

Recuperar la iniciativa en la lucha contra el crimen organizado

Ríos Ojeda resaltó que a cualquier paraguayo le duele que la soberanía nacional esté en crisis a causa del avance del crimen organizado, infiltrándose incluso en prácticamente todas las instituciones públicas, como evidencian los allanamientos realizados en el marco del operativo “A Ultranza Py”.

No obstante, admitió que es preocupante que desde distintos ámbitos “nos estén diciendo que el Estado paraguayo no hubiese reaccionado si poderes extranjeros no nos hubieran obligado prácticamente a reaccionar. Eso no puede pasar”, puntualizó.

En ese sentido, el ministro del máximo tribunal señaló que el Estado paraguayo no puede capitular ni ante el crimen organizado ni ante poderes extranjeros de otra índole; por lo que en ejercicio de nuestra soberanía las autoridades nacionales deben impulsar un trabajo coordinado para recuperar la iniciativa en el combate al crimen organizado.

Priorizarán designación de nuevos jueces y camaristas

La ministra Carolina Llanes, coordinadora del fuero penal, solicitó al representante de la Corte Suprema de Justicia ante el Consejo de la Magistratura, Eugenio Jiménez Rolón, que arbitre los medios para priorizar el llamado a concurso para la incorporación de jueces y camaristas al fuero especializado de Delitos Económicos y Crimen Organizado.

Atendiendo la solicitud, Jiménez Rolón se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance para los llamados a concurso, ya que se trata de una situación de carácter urgente por el aumento de causas contra integrantes de bandas criminales que operan en Paraguay.