¿Cartes es o no dueño de un banco? Las contradicciones de los cartistas

Un nervioso Pedro Alliana trató de justificar hoy la millonaria transferencia de dinero realizada por su colega, el diputado cartista Erico Galeano al expresidente Horacio Cartes. Un informe remitido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) a la Fiscalía reveló que el legislador realizó una transferencia de US$ 2.250.000 al exmandatario.

Abordado por el tema en la mañana de este miércoles, Alliana trató en todo momento de no responder a las consultas. Sin embargo, en algún momento afirmó que el giro de dinero se realizó como pago de una deuda que Galeano tenía con Cartes.

Alliana argumentó que supuestamente el dinero del que se habla en las noticias que involucran al diputado Galeano se trata de “una deuda que sacó él a través del banco” de Horacio Cartes.

Fue en ese momento, en el que el precandidato a la vicepresidencia de la República apuntó un dato que fue negado por el entorno de Horacio Cartes.

Al consultársele más a profundidad sobre estos pagos que recibió Horacio Cartes por parte de Erico Galeano y si el expresidente acostumbra a realizar estos intercambios de dinero con los miembros de su movimiento, respondió que Cartes “es accionista de un banco, tiene negocios, créditos, cuentas corrientes, etcétera”.

Alliana aseguró dos veces que Cartes es accionista de un banco y que la deuda pagada por Galeano la había sacado del banco que pertenece al exmandatario.

“Nunca fue accionista”, dijo Peña

El diputado cartista entró así en contradicción con varias personas del entorno del expresidente.

El primero al que contradijo Alliana fue a su dupla en las próximas internas coloradas, el exministro de Hacienda, Santiago Peña.

Durante una visita a los estudios de ABC Cardinal 730 AM en diciembre de 2018, Peña afirmó que Cartes no formó parte de la Junta Directiva del banco y que no poseía acciones.

“Banco Amambay no es propiedad de Horacio Cartes. Horacio Cartes nunca fue accionista, nunca fue directivo del banco Amambay en su momento, hoy banco Basa. Nunca fue. Nunca fue directivo, nunca fue accionista”, afirmó tajante entonces Peña.

“La señora Sarah Cartes es la accionista, antes de la señora Sarah fue el señor Ramón Telmo Cartes (NdR: Padre del expresidente). El señor Horacio Cartes nunca fue accionista, nunca fue directivo del banco, forma parte de un grupo económico importante”, apuntó.

En otro momento Peña dijo que Cartes simplemente hacía oficina en la sede central del banco.

Otro que negó que Basa sea propiedad de Cartes fue César Monti, expresidente del banco Basa. Fue durante una audiencia con la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que dio seguimiento al caso Darío Messer en Paraguay.

Fundado por doleiro

Darío Messer fue uno de los fundadores de Cambios Amambay SRL en 1989, empresa que apenas tres años después se terminaría convirtiendo en Banco Amambay SA y actualmente se denomina Banco Basa.

La creación de Cambios Amambay fue el 17 de febrero de 1989, apenas 14 días después de la caída del dictador Alfredo Stroessner y fue registrada por el escribano Lorenzo Benítez López. El anuncio de la constitución de la firma fue publicado en la Gaceta Oficial en marzo de ese mismo año. Cambios Amambay nació con un capital social de G. 800 millones y un capital integrado de G. 480 millones. Ese año, cuando Cartes fue preso, la justicia le embargó bienes, casualmente, por el mismo monto del capital social de Cambios Amambay SRL.

Hermana prestanombre, denunció Giuzzio

Semanas atrás, el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, aseguró en una denuncia presentada contra el expresidente Cartes, que el mismo habría utilizado una serie de préstamos para encubrir la titularidad real de algunas empresas.

Uno de los puntos señalados por Giuzzio eran los millonarios préstamos que Cartes había otorgado a empresas y hasta a su hermana, la empresaria Sarah Cartes, quien figuraba entre sus mayores deudores con una deuda pendiente de G. 330.000 millones.

El ministro Arnaldo Giuzzio indicó en la denuncia que esta sería la presunta prueba de que el banco Basa en realidad es propiedad del expresidente.

Esta suma es parecida a la cifra que declara la señora como accionista mayoritaria (91%) del Banco Basa del grupo Cartes: según reportes oficiales al 31 de diciembre del 2018, Sarah tenía G. 220.730 millones en acciones dentro del banco. Es decir, la hermana del entonces mandatario tenía acciones en Basa casi por el mismo monto de la deuda contraída con su hermano Horacio.