“CGR blanquea delincuentes”, dice concejal guaireño

Después de la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Guairá, el presidente del Pleno, Guido Girala (PLRA), se refirió a las diversas denuncias de corrupción en contra del gobernador Juan Carlos Vera (ANR cartista), sobre quien pesa un pedido de intervención, y cuestionó la gestión del contralor Camilo Benítez Aldana, como también a la fiscalía Anticorrupción de la capital por cajonear las denuncias.

“El trabajo que está haciendo la Contraloría es pobrísimo, creemos que ellos se están dedicando a blanquear todo este saqueo que hay en casi todas las gobernaciones y municipalidades y es la gran culpable de toda esta corrupción galopante que hay en el Paraguay. Señores de la Contraloría, tienen que tomar en serio su trabajo y estar al lado de la ciudadanía y no estar blanqueando a delincuentes, propiciando el saqueo en toda la República”, expresó contundente el edil departamental.

Girala también calificó a la CGR de una institución fallida. “Es triste hablar de instituciones fallidas, pero vamos a ver cómo se maneja la Fiscalía, si se pone a la altura de las circunstancias, vienen acá a intervenir, a ver los papeles porque nosotros no somos técnicos para evaluar todo esto; somos ciudadanos comunes que en nuestra propia preparación hemos encontrado muchísimas irregularidades”, puntualizó.

Lobby para aprobar pedido de intervención

Tanto los concejales departamentales colorados, liberales y uno del Frente Guazú, hacen Lobby en la Cámara de Diputados para la aprobación del pedido de intervención a la Gobernación del Guairá, solicitada por 13 de los 14 ediles de Guairá, que ya fue remitido al Congreso por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez y el ministro del Interior, Federico González.

“Yo creo que sí habrá votos suficientes, en este caso solo se necesita una mayoría simple. Mañana tenemos previsto ir a la capital para hablar con la Multibancada, con gente de la oposición, sabemos que acá dentro de la Junta al menos esto fue casi unánime, donde estamos gente de distintos partidos; entonces damos por sentado que acá no hay ningún tipo de persecución política por la forma en la que se está operando. Creemos que en la Cámara de Diputados también habrá eco de esto y van a aprobar lo que también es indefendible”, sostuvo el concejal Jorge Vázquez (ANR Añetete).

Las denuncias

El gobernador de Guairá, Vera Báez, fue denunciado por lesión de confianza ante la Fiscalía Anticorrupción y también por la supuesta falsificación o clonación de facturas ante al Secretaría de Estado de Tributación (SET), ante indicios de corrupción y despilfarro de US$ 1.000.000 de los US$ 2.000.0000 que recibió la Gobernación como fondo de emergencia para la reactivación económica del departamento ante la crisis por la pandemia del covid-19.

Hay indicios de sobrefacturación en distintas obras como pozos artesianos, empedrados, construcción de una planta generadora de oxígeno y un pabellón de contingencia que no se utiliza, un supuesto doble pago por las lumínicas del estadio de Guaireña Fútbol Club, entre otras obras que se ejecutaron a través de transferencias a comisiones donde inclusive funcionarios de la institución figuraban como presidentes.

Denuncia por obstrucción a la intervención

La SET presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por obstrucción a la intervención en contra de la Gobernación del Guairá, debido a que días atrás intentaron intervenir la administración gubernamental en busca de documentos originales, principalmente facturas, correspondientes a las distintas comisiones que recibieron transferencias de los fondos covid. Sin embargo, la administradora Sandra Rodas, bajo directrices del ejecutivo Vera Báez, no entregó los documentos.

En la ocasión, Rodas defendió su gestión y alegó que no existen facturas falsificadas o clonadas, pero que no entregaron los documentos porque los funcionarios no tenían una “orden judicial”, a pesar de que la SET tiene atribución de pedir documentaciones a todos los contribuyentes del país.

