Leche subirá entre G. 250 y G. 300 por litro, según Capainlac

El porcentaje de suba que se anuncia es de entre 3 y 5%. De acuerdo a lo expresado por Becker a ABC, en esta temporada de invierno “la tendencia es subir un poco”. Aclaró que será solo la leche fluida la que tendrá un reajuste para arriba. Como ejemplo, el alimento en sachet de un litro que normalmente cuesta G. 3.500 pasaría a costar cerca de G. 3.800.

En el caso de la denominada “larga vida”, que ronda los G. 5.500, con el incremento llegaría a por lo menos G. 5.700. Sin embargo, todo dependerá del stock que tenga cada empresa y la cantidad que se ofrecerá al público en los centros finales de venta. Se estima que este fin de semana ya veremos en las góndolas los nuevos precios, indicó.

En cuanto, a los derivados como yogur y quesos, no sufrirán subas, pues son productos que en esta época del año no se consumen en demasía, dijo el presidente de Capainlac. Aconsejó a sus agremiados tener prudencia en la remarcación para que los compradores no reduzcan su consumo. Admitió que la oferta y la demanda también son reguladores de precios.

Otros factores que influyeron

Erno Becker comentó otras situaciones que se están dando para que se produzca este encarecimiento. La fuerte sequía en el campo provocó inconvenientes para el ganado, pues escasearon sus balanceados para alimentarse.

El otro problema es que existe una alza de las tarifas de insumos, tales como envases para los productos de leche larga vida, que son importados.

A esto se suma que hubo bajante de los ríos, lo que generó una crisis marítima con el flete, afectando en sus costos para el transporte regular. La ineludible incertidumbre y que también marca el reajuste es el valor de los combustibles, pues sigue generando inestabilidad, señala Capainlac.

Será la primera suba del año, dice Becker

En lo que va de este 2022, esta será la primera suba de precios en la leche. “Hay muchos productos que hasta marzo, como la larga vida, costaban aún G. 4.950″, sostuvo.

Como característica de este lácteo y sus costos, en verano se produce mucha leche y la oferta abunda, por lo que aparecen precios bajos; sin embargo, en invierno hay pocas ventas”, refirió.

Agregó que si el maíz se reduce de precio, pues es uno de los alimentos del ganado, la leche podría volver a bajar más adelante. Claro está, si los demás factores ayudan, el precio se estabilizaría nuevamente.

Por último, recordó que el año pasado la inflación fue del 6,8%, situación que incidió en productos alimenticios de la canasta básica.

