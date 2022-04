IPS en Villarrica: nuevo y moderno hospital, sin ambulancia ni medicamentos

El Instituto de Previsión Social (IPS) invirtió cerca de G. 45.000 millones en la construcción de un nuevo Hospital Regional en Villarrica, que ya se encuentra operativa con los servicios ambulatorios en diversas especialidades. Los demás servicios, como internación, clínica médica, cirugía y otros, se encuentran en proceso de mudanza.

Si bien la infraestructura y los espacios mejoraron sustancialmente, brindando más comodidades a los usuarios, la falencia que persiste es la falta constante de medicamentos básicos.

Ante esta situación, obligadamente los asegurados deben recurrir al sector privado, gastando sumas elevadas de dinero en las farmacias de plaza.

Juan Ortellado, uno de los usuarios, comentó que el espacio del nuevo hospital es mucho mejor que el antiguo, pero que constantemente hay falta de numerosos medicamentos, principalmente para pacientes crónicos.

“Le traje a mi madre para su consulta, la atención es muy buena, pero en ocasiones no encontramos medicamentos crónicos, para presión alta. Ella sí o sí necesita eso y compramos de las farmacias privadas”, lamentó.

Otro asegurado, el señor Jorge Legal, denunció que penosamente gran parte de los medicamentos que le recetan no los consigue en el IPS. “Siempre hay faltantes y generalmente no consigo todos los medicamentos que me receta el médico. A veces en la misma sala ya me avisan que tal medicamento está en falta y tengo que comprar, porque mi enfermedad no puede esperar” reclamó.

El asegurado destacó, sin embargo, que tras habilitarse el nuevo espacio hospitalario, se están viendo varias mejorías edilicias. Mencionó, por ejemplo, una mayor facilidad en el acceso y mejores comodidades básicas que cualquier aportante al seguro social espera. “Pero los detalles siempre faltan”, sostuvo.

Al respecto, el director del nosocomio, doctor Walter Barrios, admitió que constantemente hay déficit de medicamentos, pero que se debe a la falta de mayor distribución del Parque Sanitario del Hospital Central del IPS. Aseguró que esta problemática se da incluso pese a las peticiones realizadas con anterioridad.

Existen faltantes, pero sólo de medicamentos básicos, dicen

“No vamos a negar que existen faltantes, pero felizmente es solo lo básico. Lo que sería la parte de urgencias e internados tenemos bien cubierto. Lo que suele faltar son (medicamentos) de muy alta rotación, como los analgésicos y los ansiolíticos”, sostuvo Barrios.

El doctor precisó que lamentablemente, “ni bien llegan (los fármacos) ya se agotan”, mencionando también que otras drogas médicas como la insulina “suelen tener faltantes”. “Por citar algunos, que están en falta, son ibuprofeno, diclofenac, ambroxol, entre otros, pero creo que en breve ya nos están reponiendo”, anunció.

Asimismo, Barrios explicó: “Nosotros dependemos del Parque (Sanitario del IPS) que hace sus compras por lote y licitación, por eso lleva su proceso y mientras tanto se debe esperar”.

Servicios y especialidades

Al nuevo Hospital IPS de Villarrica, asentado en el acceso norte a la ciudad, ya se trasladaron todos los servicios ambulatorios, como ser consultas clínicas, pediatría, urología, psicología, cirugía general, oftalmología, reumatología, además de dermatología y psiquiatría, que son servicios recién incorporados.

Mientras, en el antiguo edificio, ubicado en el microcentro de Villarrica, continúan las internaciones, clínica médica, cirugía, traumatología, odontología, oftalmología, fisioterapia y ginecoobstetricia, además de la parte de urgencias, todos dependientes del quirófano.

“Los servicios que dependen del quirófano continúan funcionando en el edificio antiguo, debido a que aún no se han adecuado las salas en el nuevo hospital, pero próximamente se estaría mudando”, explicó Barrios.

Profesionales de salud

El director de IPS, Walter Barrios, indicó también que actualmente el nosocomio cuenta con un total de 104 médicos de distintas especialidades, 260 licenciados en enfermería, 30 bioquímicos y 40 personales administrativos.

“Las demás áreas como urgencias también están cubiertas las 24 horas. Otra área que tenemos para cubrir las 24 horas es la de odontología, eso es un lujo para nosotros, porque no todos los hospitales tienen personal para cubrir esa cantidad de horas. Traumatología también tenemos para cubrir en la totalidad de la semana”, destacó.

Ambulancia es prestada

Aunque en su infraestructura, la previsional de Villarrica este mostrando mejoras, las falencias siguen persiguiendo a sus asegurados. Es así que para el traslado de un paciente, el IPS dispone de una sola ambulancia, que además, es prestada.

El IPS de Villarrica actualmente no cuenta con una ambulancia propia, por lo que debe utilizar un móvil prestado por la dependencia de la localidad de Iturbe, distante a casi 40 kilómetros de la capital del Guairá.

La ambulancia de Iturbe es la que está operativa y en caso de urgencias, se debe recurrir a los centros asistenciales de Independencia o Tebicuary para socorrer a los pacientes. La primera, queda a una distancia de 28 kilómetros, mientras que la segunda, está a 30 kilómetros.

“La ambulancia está averiada, pero mientras estamos utilizando la de Iturbe. En la semana estaría llegando la ambulancia que nos prometieron, que serían dos, más la reparación de la que se nos había averiado en un percance, entonces ojalá, que contemos con 3 móviles”, explicó Barrios.

Nuevo y moderno hospital

La obra estuvo a cargo del Consorcio Manuel Ortiz Guerrero, representado por Isacio Eusebio Vallejos.