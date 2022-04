Covid: finalizó estado de emergencia y ya no es obligatorio usar tapaboca

Luego de haberse anticipado la medida, el Gobierno nacional oficializó ayer la derogación del decreto presidencial 3456/2020, mediante el cual se declaraba estado de emergencia sanitaria en Paraguay en el marco de la pandemia del covid-19, tras haberse detectado los primeros contagios en marzo de 2020.

La derogación del decreto, que se da luego de 49 meses, deja además sin efecto la obligatoriedad del uso del tapabocas, establecida en la ley 6699/2020, pasando esta medida sanitaria a ser una recomendación por parte del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), de acatamiento opcional.

Dada la nueva situación epidemiológica y las proyecciones relacionadas al SARS-CoV-2, se consideró apropiado derogar el decreto que establecía el estado de emergencia, aclarando que la medida no afecta la ley de emergencia nacional, que sigue vigente hasta junio de este año para fines administrativos y financieros.

“Estamos entrando en una meseta de casos (…) con un índice de transmisibilidad de los más bajos que tuvimos en pandemia. Estamos también por debajo del 2% de positivos de 1.000 a 1.500 test que se realizan por día y, la tendencia muestra que va ir a menos durante los próximos meses. La ocupación de camas también está en su mínimo y lo más importante, que está bastante estable”, reportó ayer el doctor Guillermo Sequera de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, durante su reporte al Poder Ejecutivo.

Según dijo el epidemiólogo, actualmente ningún distrito del país se encuentra con un nivel de transmisión comunitaria alta.

“El virus está circulando, es cierto, pero estamos entrando en una nueva fase, la de convivir con el virus”, afirmó.

Durante los últimos dos años, el decreto 3456 fue modificado y paso por múltiples prórrogas, siendo el uso obligatorio de tapabocas la única medida que seguía vigente.

Altamente recomendado en lugares cerrados

Pese a que Paraguay ya no se encuentra en un estado de emergencia y el uso de la mascarilla ya no será una exigencia sanitaria, las autoridades sanitarias recomiendan el uso del mismo en lugares cerrados y con aglomeración de personas, principalmente.

El ministro de Salud, doctor Julio Borba, manifestó ayer que la cartera sanitaria seguirá considerando su “uso imprescindible” en personas con síntomas respiratorios, centros de salud y hogares de ancianos, donde existe alto riesgo de contagio de covid-19 y otros virus como la influenza.

El titular del Ministerio de Salud, recomendó además hacer uso de la la mascarilla en el transporte público.

Empleo de barbijos en escuelas es voluntario

“Ya no es obligatorio el uso de tapabocas en ninguna institución, pública, privada ni subvencionada”, dijo claramente ayer, en conversación con ABC Cardinal, el ministro de Educación, Nicolás Zárate. “Ningún docente, ningún supervisor, ningún director departamental, nadie puede exigir”, afirmó en otro momento.

Zárate indicó que los alumnos “deberían contar con un tapabocas, pero solamente por si es una emergencia, algún compañero que está con un síntoma, pero para el día a día ya no es obligatorio el uso del tapabocas”. “Es opcional. No es obligatorio el uso de tapabocas. A nivel nacional, ya no es obligatorio. Si en algún colegio quieren usar, no hay problema. Es una medida preventiva. No creo que ningún colegio tome una decisión en contra del Ministerio”, agregó.

Así también, el ministro afirmó que no hay reporte de contagios de covid-19 en las escuelas y colegios.

En consonancia con la derogación de la Ley de emergencia sanitaria, el ministro de Educación firmó ayer la resolución 181, por la cual modifica parcialmente el “protocolo de retorno seguro a clases presenciales 2022″.

El documento señala que para garantizar que las instituciones educativas sigan siendo espacios seguros y saludables, en la Dimensión de Bioseguridad, “los estudiantes y docentes deberán contar con tapabocas para el uso en caso de necesidad de forma preventiva”.

Sin embargo, el mismo documento señala que “los estudiantes y docentes podrán seguir utilizando el tapabocas en el aula si así lo desean”. Igualmente indica que, como venía ocurriendo, las puertas y ventanas deberán mantenerse abiertas, asegurándose la ventilación cruzada.

Además cada estudiante seguirá llevando sus enseres de uso personal y su propio envase de agua. “No se compartirán vasos ni otros utensilios”, indica la resolución, que recomienda mantener la higiene de manos y la vacunación anticovid.

Las familias deberán notificar al director en caso de que sus hijos tengan síntomas de Covid u otras afecciones respiratorias.

En el aula y el recreo, sin mascarillas

Luis Fernando Ramírez, de la Asociación de Instituciones Educativas del Paraguay (AIEPP), indicó, por su parte, que el uso de tapabocas en las escuelas pasó a ser opcional. “Se libera la exigencia del uso, no se libera la opción de usar”, consideró.

Ayer por la tarde, en algunas instituciones educativas los chicos ya desarrollaron clases sin utilizar barbijos, aunque la mayoría de los docentes mantenía el empleo de tapabocas.

Así como en el aula, en los recreos también se pudo observar a los niños jugando sonrientes, sin emplear tapabocas. Se trata de una escena por dos años postergada, así como también lo fue la educación presencial con la llegada de la pandemia al país.

Ingreso al país

Para ingresar al país seguirán vigentes los requisitos migratorios como la ficha sanitaria y certificado de vacunación.

No obstante, los no vacunados también podrán ingresar con un PCR negativo y seguro del viajero.

Supermercados no exigirán mascarilla

Alberto Sborovsky, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), precisó ayer que en los supermercados ya no se podrá exigir la utilización de atapbocas, pasando a ser opcional y a conciencia.

Según indicó Sborovsky en conversación con ABC Cardinal, los clientes no pueden ser obligados a seguir usando el tapabocas. Sin embargo, indicó que las empresas son libres de determinar la medida que crean convenientes con su personal, considerando las recomendaciones sanitarias.

Lea más: Capasu cuestiona bloqueos y afirma que pueden ocasionar escacez de productos

“Al no ser obligatorio el uso (del tapabocas) ya no se puede obligar al cliente a usar. Cada uno implementará lo que le parezca, pero es un tema de cada empresa y no de Capasu. Pero sí, ya no se puede exigir el uso”, sostuvo el representante de los supermercadistas.

Agregó también que “cada supermercado decidirá con sus funcionarios si siguen usando”.