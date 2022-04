Camioneros, expectantes a la sesión del Senado

No obstante, al llegar a la Cámara Alta, el senador Enrique Riera declaró a los medios de prensa que él no propondrá el tratamiento sobre tablas de este punto, sino que lo que plantea es que, si alguno de los firmantes que acompañaron su iniciativa lo presenta, él estaría acompañando, pero de motu proprio no lo hará, pues ya se siente conforme con todo el debate que se generó al respecto en la semana.

Al llegar a la sala de sesiones del Senado, el presidente del Congreso Nacional, Óscar Cachito Salomón, confirmó que hasta el momento este proyecto de ley no correría y que lo que solicitan es que se abra un debate entre todos los sectores al respecto y a partir de allí arribar a una conclusión en conjunto.

En otro orden, Salomón confirmó que en esta sesión se tratará la posibilidad de permitirle a Petropar comprar de forma directa de Estado a Estado no solo combustible, sino también gas. Esto facilitará muchas más negociaciones a favor de la ciudadanía porque se tendrá un mejor rango de precios.

Camioneros, expectantes

Entretanto, los camioneros se encuentran a la espera del resultado de la sesión de hoy. Se ubicaron en la bancada del Frente Guasu y posteriormente se sabrá qué postura asumen.

Los camioneros se mudaron a la platea ciudadana para hacer seguimiento de la sesión in extenso.

Juan Villalba, representante del gremio camionero, pidió que se rechace el proyecto de ley planteado pro el senador Enrique Riera.

Los camioneros tienen dos puntos en la mira, con los que condicionan suspender sus cierres de ruta. Uno de ellos es que no corra el ya conocido como “proyecto Riera” y otro que se habilite a Petropar a comprar combustibles sin intermediarios.

