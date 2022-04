Covax: Gobierno no transparenta acuerdo firmado ni montos pagados

El acuerdo firmado por el Gobierno nacional con el mecanismo Covax Facility en octubre del 2020 tiene varias aristas poco claras que deben transparentarse, principalmente aquellas relacionadas a los pagos que fueron realizados al inútil y fallido sistema de la OPS/OMS para la distribución equitativa de las vacunas contra el covid-19.

Tras haberse anunciado que el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) está en negociaciones con el mecanismo para rescindir el contrato de modo “amistoso”, queda la gran interrogante de cuánto dinero transfirió el Gobierno en concepto de dosis anticovid y cuánto es el monto que Covax debe reembolsar al país.

Actualmente lo único claro es que Paraguay pagó una prima de acceso de US$ 6.847.680 al momento de firmar el acuerdo y realizó posteriormente varios pagos millonarios por cada envío realizado por el mecanismo.

Según lo acordado, el sistema de distribución de dosis debía proveer al país 4.279.800 biológicos.

Aunque Salud Pública y otras dependencias relacionadas se escudan bajo el término de la “confidencialidad” de los contratos, según un informe que fue presentado por el senador Amado Florentín en mayo del 2021, basado en los acuerdos firmados con Covax y otras multinacionales, esa prima de acceso o anticipo que el Gobierno pagó no es reembolsable.

Ese documento indica también que el costo de cada dosis era de US$ 9 y que por los primeros dos lotes de vacunas que recibió Paraguay vía Covax, el Gobierno pagó US$ 158.000 en concepto de envío y US$ 595.667 como anticipo.

ABC buscó ayer aclarar las interrogantes, pero ninguna de las fuentes consultadas supo responder sobre la cantidad exacta que el Gobierno transfirió por las 1.093.200 dosis que supuestamente Paraguay recibió a través de Covax.

“Se hizo el anticipo en base a un precio estimado, porque cuando se firmó el acuerdo no existían precios fijos. El precio que se estimó no es necesariamente el precio que se paga cuando te asignan”, sostuvo Gustavo Irala, asesor jurídico de Salud Pública.

Salud no conoce el monto

Al ser consultado si la cartera sanitaria ya tiene un monto estimado de cuánto dinero el país pagó de más, el abogado sostuvo que “eso es lo que se está revisando y hablando. Se debe hacer una liquidación final”.

Precisó también que desde hace “un tiempo” que Salud Pública busca rescindir el contrato con el sistema de la OPS/OMS, que tiene una vigencia oficial hasta septiembre del 2023.

Salud sigue en negociaciones, dice Borba

Por su parte, el ministro de Salud, doctor Julio Borba, comentó a ABC que “se hizo un adelanto y después se pagaba (por las vacunas) de acuerdo a las cantidades que se iban recibiendo”.

El titular de la cartera sanitaria tampoco supo precisar cuánto es el monto total que el país entregó a Covax, ni si el mecanismo debe reembolsar una cantidad de dinero a Paraguay.

“Tenemos que ver, eso es lo que se está negociando. Las conversaciones siguen. Tengo que cerrar con ellos (Covax) en Ginebra, en mayo posiblemente, aprovechando mi ida”, dijo.

El senador Amado Florentín, por su parte, comentó a ABC que se estaría reuniendo con su equipo el lunes para intentar aclarar todo lo que tenga que ver con el acuerdo que se firmó con Covax.

ABC también intentó conversar con el canciller Euclides Acevedo, pero este no respondió a los mensajes ni llamadas.

Cuántas dosis recibió Paraguay

Según el Ministerio de Salud, la provisión de vacunas a Paraguay a través del mecanismo Covax sumó 1.093.200 dosis entregadas, de las 4.279.800 negociadas.

No obstante, también queda la interrogante de cuántas vacunas realmente recibió el país, considerando que los anuncios oficiales de recepción vía Covax apenas suman 570.210 dosis.

Oficialmente, el portal web de Salud Pública notificó durante el 2021 la llegada de 36.000 dosis de AstraZeneca en marzo; 134.400 AstraZeneca en abril; 134.400 AstraZeneca en junio; 39.600 Sinopharm en octubre y, ese mismo mes, el arribo de 225.810 vacunas Pfizer.

Sobre la cifra de dosis “faltantes”, el asesor jurídico de Salud Pública, Gustavo Irala, aseguró que Covax también envió en noviembre del año pasado, 522.990 dosis Pfizer.

La entrega de este cargamento solo está anotada en el boletín ESAVI del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), donde dice que el lote FL4222 de Pfizer se recibió el 29 de noviembre. Empero, oficialmente el arribo de este lote nunca fue anunciado a la ciudadanía.