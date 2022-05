Dos entidades acaparan más del 50% de la cartera de préstamos de consumo en bancos

Según los datos del boletín financiero correspondiente al mes de marzo último, los bancos del sistema acumularon saldo de préstamos de consumo otorgados al público por valor de G. 14,13 billones (unos US$ 2.050 millones al cambio actual). De dicha cantidad, el 56% está concentrado en solo dos entidades de las 17 que operan en el sistema.

Del informe de la Superintendencia de Bancos se desprende que la entidad con mayor operación en el segmento de consumo es el Banco Nacional de Fomento (BNF), con un saldo de crédito de G. 4,74 billones (US$ 687 millones), y representa el 33,5% de los créditos otorgados por el sistema en este rubro. La otra entidad es el Banco Itaú Paraguay que a marzo del presente año sumó G. 3,20 billones (US$ 465 millones) y representa el 22,7% del total del sistema.

En cuanto al tamaño de los créditos de consumo, este llega al 12% del total de los préstamos financiado por los bancos que es de G. 113 billones (US$ 16.504 millones) al primer trimestre del año.

BNF con mayor posición en consumo

Cabe señalar que el segmento de consumo está relacionado a financiamiento de gastos personales como viajes, compra de vehículos, mobiliario del hogar, electrodomésticos, entre otros. De esta manera llama la atención que el Banco Nacional de Fomento, cuyo principal enfoque debería ser el financiamiento productivo, tenga una alta concentración en préstamos de consumo, ya que el 51% del total de su cartera de préstamos está destinado a este segmento.

La cartera de consumo en el BNF se fortaleció en los últimos años con la migración del pago de planilla de funcionarios a la banca estatal, ofreciendo con ello la posibilidad de colocación de tarjetas de crédito, lo cual contribuyó en el crecimiento exponencial de su cartera de préstamos personales.

Al igual que el crecimiento observado de la cartera de préstamos personales, también se nota un incremento de la morosidad en su cartera que en marzo último fue del 4,19%, por encima del promedio del sistema que en el mismo mes se ubicó en 2,47%.

Mipymes, olvidadas

Mientras los créditos de consumo se entregan en grandes cantidades, los que son para mipymes (del fideicomiso con tasas de 2% y el 4%, hasta a siete años de plazo y tres años de gracia.) son “regateados” y entregados a cuentagotas, de acuerdo con la queja que vienen sosteniendo la Federación de Mipymes del Paraguay (Fedemipymes) y otros gremios afines.

El presidente de Fedemipymes, Luis Tavella, recientemente hizo referencia a la baja ejecución de los recursos que administra el Banco Nacional de Fomento, presidido por Manuel Ochipintti, y que fueron habilitados supuestamente como parte del plan gubernamental para asistir a las unidades del sector. Se trata del fideicomiso de US$ 20 millones, aprobado con la Ley N° 6809 “de Consolidación Económica y Contención Social”, promulgada el año pasado.

Esta contradictoria situación cobra estado público al comprobarse que sólo US$ 400.000 desembolsaron del fondo total de los US$ 20 millones para las mipymes. Tavella lamentó que inclusive no haya indicios de un mejoramiento, porque hace tres semanas ni siquiera hay conversaciones con los representantes del BNF o del Ministerio de Hacienda. “Es una pena. Hay muchísima gente que necesita el dinero para subsistir”, advirtió.

Tarjeta de crédito

En lo que respecta al saldo de tarjetas de crédito, el informe de la banca matriz revela que al primer trimestre del año alcanzó G. 2,99 billones mostrando un incremento del 12% en comparación al mismo mes del año pasado. Según los datos, una sola entidad concentra el 50% de la cartera de tarjetas que es el banco Itaú. En cuanto al BNF su participación en tarjetas es solo del 4,4% en este segmento.

Debido a su baja tasa de interés (14% con techo) es por ahora el instrumento financiero de consumo más barato y conveniente del mercado.