El BNF ejecutó 400.000 de US$ 20 millones destinados a las mipymes

El presidente de la Federación Paraguaya de mipymes (Fedemipymes), Luis Tavella, lamentó la baja ejecución de los recursos que administra el Banco Nacional de Fomento (BNF), presidida por Manuel Ochipintti, y que fueron habilitados como parte del plan gubernamental para asistir a las unidades del sector. Se trata del fideicomiso de US$ 20 millones, aprobado con la Ley N° 6809 “de Consolidación Económica y Contención Social”, promulgada el año pasado.

Esta contradictoria situación cobra estado público al comprobarse que sólo US$ 400.000 desembolsaron del fondo total. Lamentó que inclusive no haya indicios de un mejoramiento, porque hace tres semanas ni siquiera hay conversaciones con los representantes del BNF o del Ministerio de Hacienda. “Es una pena. Hay muchísima gente que necesita el dinero para subsistir”, advirtió.

Agregó que la gente que estaba interesada ahora desconfía, porque ni siquiera ya presenta su carpeta al banco estatal y que de los que llegaron a presentarlas, la mayoría fue rechazada. En cuanto a aquellos cuyas solicitudes fueron aprobadas, informó que apenas alcanzó un 30% del monto aspirado. De esta manera, no se cumple el objetivo de un apoyo para reactivar la economía de las mipymes, sino que se genera un efecto contrario, porque se terminan utilizando esos recursos en otras cuestiones y no en un capital operativo que signifique adquisición de maquinarias o materia prima, “al final se genera un costo, porque no es tener un dinero que suma”, explicó Tavella.

El presidente del gremio recordó que se trata de una línea de créditos con una tasa de interés que oscila entre el 2% y el 4%, hasta a siete años de plazo y tres años de gracia.

El producto está dirigido a mipymes de los sectores gastronómicos, eventos, hoteleros, agencias de turismo y entretenimientos, y a trabajadores independientes, formales, cuya actividad económica esté relacionada con la prestación de servicios en los sectores mencionados, ya que fueron los más golpeados durante la pandemia. “Cuando se anunció, había generado mucha esperanza para el sector, porque es una necesidad; sin embargo no se da”, lamentó.

Evaluación, el problema

Luis Tavella afirmó que el principal problema de las mipymes es que sus solicitudes son evaluadas como un crédito normal del mercado, cuando la realidad es que el interesado tiene tres años para empezar el préstamo, entre 2% y 4% de interés, en siete años. “Al evaluar, no se aterriza en la realidad, que el dinero es para trabajarlo y que se empezará a pagar en tres años y durante siete años, se aspira que su realidad financiera sea diferente a la actual. Pero no, el BNF no evalúa así”, se quejó.

Además, la excesiva demora para aceptar o rechazar una solicitud genera incertidumbre en las mipymes. “Nosotros necesitamos el dinero ahora, pero el BNF se toma más de tres meses para decirte si te da o no”, recalcó Tavella.

A inicios de este año, Ochipintti modificó las exigencias para otorgar los créditos, a pedido de gremios de mipymes, sin embargo los inconvenientes persisten.

En esa ocasión se flexibilizó la facturación que debe tenerse en cuenta para conseguir el crédito, se eliminó la exigencia de una copia autenticada de las Declaraciones Juradas para considerar los gastos y tampoco se contemplaba más la información crediticia (Inforcomf).

“Necesitamos una política pública del Gobierno para prestar dinero a las mipymes, sector que representa el 98% de empresas y emplea al 70% de la fuerza laboral del país”, destacó Tavella.

Temen que recursos se redireccionen

El presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), teme que el fideicomiso de US$ 20 millones sea redireccionado hacía otros sectores y que los negocios del sector, que siguen afectados económicamente por la pandemia, no logren obtener los créditos prometidos por el Gobierno de Mario Abdo Benítez para reactivarse económicamente y por ende al país. “Sabemos que el Ministerio de Hacienda presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para ampliar el abanico de beneficiarios. Nosotros necesitamos ese dinero, pero no nos dan debido a la burocracia”, finalizó.