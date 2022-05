Ministro del Interior reconoce “insuficientes resultados” en lucha contra el EPP

El ministro del Interior, Federico González, reconoció que los logros del Gobierno contra el EPP son “insuficientes” mientras no haya información sobre los secuestrados. No obstante, señaló que mediante la intervención de las fuerzas de seguridad, este grupo criminal no pudo cumplir ciertos objetivos que se trazó.