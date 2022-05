Chilavert: “Alejandro Domínguez es un fracasado y quiere censurar las críticas”

“Lo que busca este señor (Alejandro Domínguez) es una justicia selectiva que me condene, su intención es cercenar la libertad de prensa y en Paraguay hace tiempo se terminó la dictadura (...) el propio Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, dijo que no quiere pertenecer al ambiente corrupto de la Conmebol”, expresó hoy el exfutbolista José Luis Chilavert durante su declaración en el juicio que afronta por supuesta difamación, calumnia e injuria.

Agregó que cada persona es libre de pensar lo que quiera y si Domínguez se sintió aludido por los tuits que publicó en su cuenta persona de Twitter “es problema de él”, teniendo en cuenta que no lo mencionó en ninguna de las publicaciones que hizo en la red social, según argumentó.

En el juicio oral que está a cargo del Tribunal de Sentencia Unipersonal presidido por el juez Manuel Aguirre, el excapitán de la Selección Paraguaya de Fútbol expresó que el titular de la Conmebol “es un fracasado” y recordó que en su declaración en el presente juicio oral Domínguez admitió que su logro es que la Selección de Paraguay Sub 17 haya salido tercero en un torneo. “Logros son los que yo conseguí con mis manos y mis pies en los distintos clubes del mundo que me tocó jugar”, resaltó.

Criticó a los dirigentes de clubes de Sudamérica

Chilavert afirmó que Alejandro Domínguez se volvió millonario gracias al fútbol y que el mismo mintió en el juicio oral al decir que cobra 20.000 dólares por mes, cuando que su salario es de US$ 44.000. Añadió que varios testigos de la defensa declararon que la Conmebol no está al día con el pago del seguro de IPS de sus funcionarios, confirmando la denuncia que hizo a través del Twitter en el 2019.

Destacó que su lucha es que el fútbol de Sudamérica se transparente porque “no puede ser que los clubes sudamericanos sean pobres y los dirigentes estén cada vez más ricos”. Sobre el punto aclaró que no piensa ser presidente de la Conmebol, pese a que varios colegas exfutbolistas le han pedido que analice esa posibilidad.

“A Alejandro Domínguez ni los Reyes Magos le trajeron una pelota de fútbol, nunca jugó al fútbol. Este señor es un fracasado porque llevó al fracaso al fútbol de nuestro país, llevó al fracaso a la Selección de Paraguay”, insistió Chilavert al ratificar sus denuncias por los manejos poco claros de Domínguez al frente de la Conmebol.

Denunció “selectividad” de la Justicia

En otra parte de su extensa declaración José Luis Chilavert afirmó que la Justicia paraguaya ha actuado de manera selectiva porque no se hizo lugar a su pedido de agregar como elemento probatorio las declaraciones juradas, los extractos bancarios y los informes de Tributación sobre el pago de impuestos de Domínguez. Señaló que todos los informes sobre los movimientos financieros que él (Chilavert) tiene sí fueron incluidos como pruebas.

“No le tengo miedo a nadie. Si tengo que ir preso como titulan muchos en Twitter, voy y muestro la cara (...) Me quieren hacer callar, no quieren que yo transmita todos los malos manejos que tiene el fútbol de Sudamérica, pero no me van a hacer callar”, remarcó Chilavert, quien confirmó que ha decidido incursionar en política con miras a las Elecciones Generales 2023.

Se calificó como una persona exitosa y que lo único que le faltó en la vida fue ganar una Copa del Mundo con Paraguay. Recordó que en Francia 98, junto a los integrantes de esa Selección Paraguaya, estuvieron cerca, pero no se pudo. Al respecto expresó que está orgulloso por lo que se logró en esa competencia, en la que la Albirroja se eliminó ante la selección anfitriona en octavos de final.

Por último, recordó que él es el único paraguayo elegido en tres ocasiones como el mejor deportista del mundo y criticó que su foto no esté en la sede de la Conmebol, que está ubicada en Paraguay. “Me encantaría saber quién ordenó que saquen mi foto de ese lugar, cuya sede no solo está en mi país sino en mi ciudad que es Luque”, cuestionó.

El caso se inició por 13 publicaciones que el excapitán de la Albirroja realizó en setiembre de 2019 en su cuenta de Twitter @JoseLChilavert_ acusando de “corrupto” a Domínguez en su gestión al frente de la Conmebol. El exportero también calificó de “Corrupbol” a la entidad presidida por su querellante.

Fiscalía pide desestimar denuncia de Chilavert contra Domínguez

El pasado 20 de abril los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron al Juzgado de Garantías a cargo del juez Humberto Otazú la desestimación de la denuncia que planteó el ex capitán de la Selección Paraguaya de Fútbol José Luis Chilavert contra Alejandro Domínguez.

“Agotadas las diligencias de recolección de elementos de convicción y basados en las experticias practicadas, no se han obtenido indicios que señalen la existencia de hechos penalmente relevantes en relación a la hipótesis que ha sido fijada al momento de la iniciación de la investigación, motivo por el cual corresponde la desestimación”, señala parte del escrito presentado por los agentes del Ministerio Público.

La denuncia que presentó Chilavert en contra del presidente de la Conmebol en febrero de 2021 es por supuesta evasión de impuestos, lavado de dinero, asociación criminal y supuesta lesión de confianza.

El denunciante argumentó que cuando Juan Ángel Napout ocupaba la presidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y Alejandro Domínguez estaba como su vicepresidente, ambos recibieron 1.500.000 dólares “producto de un supuesto soborno investigado en el conocido como el caso de Fifa Gate, que le tiene aún detenido a Napout en los Estados Unidos y que le tuvo también con pedido de extradición a Nicolás Leoz, ya fallecido”.

Chilavert agregó que la suma de dinero recibida fue para que Domínguez acceda a la presidencia de la APF y que varios directivos del fútbol paraguayo pueden confirmar este hecho que denuncia.