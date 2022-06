Avión iraní: comandante y ministro del Interior niegan custodia policial

El titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Félix Kanazawa, reveló esta mañana a ABC Cardinal que los tripulantes del avión iraní, uno de ellos considerado como terrorista por los Estados Unidos, tuvieron custodia policial cuando se dirigían al hotel donde se hospedaron en Ciudad del Este, luego de arribar al aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, el pasado 13 de mayo.

“Se les hizo escolta hasta el hotel también, todo controlado, tanto el ingreso como la salida, existen todos los circuitos cerrados; 18 tripulantes entraron y salieron”, manifestó Kanazawa esta mañana, aunque no supo responder cuando fue consultado sobre el motivo de dicha custodia policial.

Kanasawa incluso mencionó que el jefe policial del aeropuerto Guaraní -aunque no dio nombre- estuvo al tanto del aterrizaje de la polémica aeronave y sus tripulantes.

Lea más: Dudas sobre identidades de tripulantes de avión iraní que llevó cigarrillos

“El jefe policial del aeropuerto también estaba en conocimiento de todo, de esta tripulación. No sé, se le avisa justamente por la seguridad misma que se les tiene que dar a todos… Siempre vienen aviones cargueros, pero la cantidad de tripulantes lo que llama la atención”, agregó.

Niegan custodia policial

El ministro del Interior, Federico González, fue abordado sobre lo afirmado esta mañana por el titular de Dinac y negó que la Policía haya dado un acompañamiento a los tripulantes de dicho avión.

“Que tuvieron custodia policial, no. La información realmente llegó después que partió el avión. La sospecha surgió antes de llegar y al llegar, sobre todo número de tripulación y la nacionalidad de tripulantes”, mencionó.

Lea más: FBI confirma vínculos terroristas de avión iraní que llevó carga de cigarrillos Cartes

Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, comisario Gilberto Fleitas, también negó que hayan brindado escolta a los 18 pasajeros, entre iraníes y venezolanos.

Según indicó, la Policía no tuvo participación en el primer control dentro del aeropuerto y aseguró que no hubo solicitud de intervención ante el aterrizaje del avión iraní. ”Llegan vuelos de pasajeros y de carga y, como Policía, somos segundo y tercer anillo de control. Cuando surgen informaciones dudosas, se convoca y la Policía tiene que actuar, pero en este caso no hubo intervención”, sostuvo.

Lea más: Avión iraní en Paraguay: Inteligencia no fue notificada por aeropuerto Guaraní