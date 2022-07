Los altos sueldos de los funcionarios aduladores de “Nenecho”

En un intento por defenderse luego de que se filtrara una conversación de WhatsApp con su Gabinete, Nenecho difundió varias capturas de pantalla. En estas se observa su descargo, indicando que “alguien tiene que dar la cara y contraatacar a las estupideces que escriben”, luego de haber sido muy cuestionado por desafiar a un ciudadano en redes.

Lea más: Intendente “Nenecho” sigue amenazando a ciudadanos en redes

En los mensajes se observa a una serie de aduladores que lo califican de “gran líder” y se cuestionan los “inmisericordes ataques de la prensa oportunista”. Uno de los primeros defensores fue Wilfrido Cáceres, su otrora jefe de Gabinete que fue retirado del cargo tras un escándalo por presuntos hechos de corrupción. El mismo indicó que siguen firmes aguardando el retorno de su “comandante en jefe”, que se encuentra en Israel.

Cabe resaltar, en ese sentido, que Cáceres no salió de la Municipalidad, sino que solo fue reubicado como asesor de las “Direcciones Generales”, con un salario de G. 8.583.865. En los mensajes, Nenecho le indica que “podrán decir de todo” de Wilfrido, pero que hizo todo lo que nadie se animó.

“Habrás hecho cosas seguramente, no sé, vos vas a tener que rendir cuentas”, admitió llamativamente, pero luego acotó que lo acompañará hasta la puerta del cementerio, pero “no me voy a enterrar contigo, pero valoro tu lealtad”.

Lea más: Nenecho acomodó a su protegido Wilfrido Cáceres como “asesor” de la Municipalidad

Los aduladores de Nenecho y sus abultados sueldos

Un ciudadano aprovechó para resaltarle la lista de salarios que tienen los demás aduladores que aparecen en la conversación poniéndose “firmes” y brindándole fuerzas a Nenecho. Entre los que más ganan está Ana María Morel Samaniego, quien figura como funcionaria de la Dirección General del Área Social, con un ingreso total de G. 18.939.872 de acuerdo a la planilla difundida recientemente gracias a la ausencia del intendente.

También gana un monto similar Mirta Stela Acha Giménez, de la Dirección General de Desarrollo Urbano, quien percibe G. 18.217.485 y también le “mandó fuerzas” de acuerdo a los chats difundidos.

Lea más: Consultá la lista de funcionarios y los salarios que Nenecho quiso esconder

Igualmente, respondió Edgardo Moazir Gómez Pedrozo, de la Dirección de Vialidad, quien recibe G. 18.629.496 entre sueldo y bonificaciones.

“Firme, señor intendente. Entendemos que no tenemos margen de error y debemos ser sobresalientes y mantener ese nivel”, le expresa por su parte Éver Aranda, de la Dirección De Transparencia y Anticorrupción, quien gana G. 13.203.245.

En la misma manera se posicionaron Juan Ariel Andino Guillén, de la Dirección de la Policía Municipal de Vigilancia, cuya paga totaliza G. 11.883.437, y Enrique Chávez, quien gana G. 7.221.990 y figura como titular de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos. Este último indicó que seguirá firme al lado del “único líder de la capital” y “desde donde me toque estar”.

También aparecen Edwin López Cattebeke, de la Dirección General de Administración y Finanzas, que percibe G 8.684.182, y Hugo Artemio González López, que gana la suma de G. 13.640.265 al estar a cargo de la Dirección de Acción Cultural y Turismo.

Lea más: Intendente “Nenecho” justifica violencia y amenazas en redes

Por último, también le “mandó fuerzas” al jefe comunal María Raquel Cabrera González, que recibe G. 9.848.403 por formar parte de la Dirección de Servicios Urbanos. Finalmente, aparece Fernando Miguel Machuca Manevy, de la Dirección de Tránsito y Transporte, que gana G. 4.928.942.

Todos los mencionados no solo reciben un sueldo básico sino también bonificaciones llamativas por responsabilidad en el cargo, salud, insalubridad, gastos de representación, gratificación por gestión presupuestaria y grado académico universitario, además de la conocida bonificación familiar y el subsidio por hijos.

“El que siempre liga soy yo”

En las capturas de pantalla se ve cómo Nenecho regaña a sus directores y les indica que no cumplen las directrices que él dio antes de salir. “Acá el único que liga siempre soy yo. Errores de ustedes yo ligo. Pero me banco y no salgo a llorar y culparles a ustedes, por más que ustedes se equivoquen”, reprende.

Así también, advierte que “directores que no se sientan comprometidos ya no van a seguir en esta administración” y no pueden seguir dando excusas. “A mi regreso vamos a establecer una reunión cada 15 días para evaluar las direcciones y voy a recorrer porque no quiero ver un solo Power Point”, enfatizó.

Estos chats fueron divulgados por el intendente de Asunción luego de que el periodista Alfredo Guachiré divulgara una sola captura de esta conversación en la cual Rodríguez da un “estirón de oreja” a sus directores.