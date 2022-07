BNF niega que cierre de cuentas de Tabesa haya sido por una razón política

El presidente Mario Abdo Benítez señaló ayer, martes, que un sector cuestionaba al Banco Nacional de Fomento (BNF) por la inhabilitación de las cuentas de una empresa investigada por lavado de dinero y terrorismo. “Se enojaron con el BNF porque cortaron las transferencias a una empresa investigada por terrorismo y lavado”, dijo.

El jefe de Estado hizo alusión al cartismo, ya que, en respuesta, el abogado del Grupo Cartes, Pedro Ovelar, confirmó la cancelación de la cuenta de la Tabacalera del Este SA (Tabesa) en el Banco de Fomento.

El presidente del BNF, Manuel Ochipinti, habló esta mañana con ABC Cardinal y comentó que son más de una las cuentas liquidadas.

Señaló, asimismo, que se aplicó la disposición de “reporte de prestigio” en este caso, a fin de “salvaguardar el prestigio del banco”, considerando las sospechas que existen de vínculos de Tabesa con ilícitos. “La empresa, al ser tanto jurídica como física, cuando tiene este tipo de inconvenientes deja de operar con el banco”, comentó.

Propuesta del Comité de Prevención

Ochipinti añadió que el Directorio del banco decidió el cierre de cuentas tras una recomendación del Comité de Prevención de Lavado de Dinero del BNF. “Es una propuesta del Comité y se toma la decisión”, expresó.

Igualmente, aclaró que el cierre de cuentas se dio por tres motivos: “Esto se da a raíz de publicaciones periodísticas, la investigación de Seprelad y el informe del Comité de Prevención del BNF”, expresó.

En el Ministerio Público obra un informe de inteligencia, elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que refiere que el Grupo Cartes armó una red para lavar dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, que fue filtrado a la prensa.

También a Tabesa se vincula con el polémico avión iraní-venezolano, sindicado como parte de un grupo terrorista de Irán, ya que la aeronave llegó al Paraguay para alzarse con un cargamento de cigarrillos que produce la tabacalera del expresidente Cartes.

Negó motivación política

El abogado del Grupo Cartes señaló ayer que el BNF dispuso la liquidación de las cuentas de Tabesa por una razón política. Al respecto, el titular del Banco de Fomentó indicó que “es totalmente equivocado, es una suposición de ellos”.

“Nosotros somos totalmente autónomos e independientes. Tomamos la decisión en base a un informe del Comité de Prevención. Estamos hablando de publicaciones (periodísticas) de hace 6 meses”, remarcó.

Ovelar también había indicado que no su cumplió el proceso de aplicación de la medida contra Tabesa, pues argumentó que no fueron tenidos en cuenta. Ochipinti respondió que “nosotros hicimos todas las consultas, le enviamos la nota y ellos enviaron una reconsideración. El banco tiene derecho a reservarse si es que van a ser clientes o no”, agregó.

Igualmente, manifestó que analizarán en el Directorio del BNF las consideraciones que hizo ante la prensa el abogado del Grupo Cartes para dar, si corresponde, una respuesta formal.

Ya no habrá restitución de cuenta

El presidente del Banco de Fomento, en otro momento, señaló que “ya no” hay intención de restituir las cuentas liquidadas a Tabesa.

Incluso, mencionó que siquiera hay antecedentes de que el BNF haya restituido cuentas a empresas.

No obstante, refirió que si hay una sentencia judicial que desvincula a Tabesa de las sospechas de actividades ilícitas de las cuales está acusada se podría analizar una rectificación de la disposición tomada.

Ochipinti agregó que el plazo para que la tabacalera de Cartes cierre sus operaciones con el Banco de Fomento vence el próximo viernes 8 de julio. Para dicha fecha, Tabesa deberá retirar todo su dinero del banco, devolver chequeras y otros documentos del BNF.