Día Mundial del Rock: rememoran el mítico “Live Aid”

El 13 de julio de 1985 se realizó el megaconcierto Live Aid, realizándose en dos escenarios en simultáneo; el Wembley Stadium de la capital del Reino Unido y el JFK Stadium, de la localidad de Filadelfia en los Estados Unidos.

El multitudinario festival contó con bandas legendarias como Queen, U2, The Beach Boys, Dire Straits, Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, The Who e intérpretes como Mick Jagger, Tina Turner, George Michael, Bryan Adams, Kenny Loggins, Eric Clapton, Sting, Phil Collins, David Gilmour, David Bowie, Elton John, Bob Dylan, Paul McCartney, entre otros.

El evento estuvo ideado e impulsado por el compositor irlandés Bob Geldof, quien buscaba con el evento reunir fondos para otorgarlos a las comunidades africanas de Somalía y Etiopía que atravesaban una dura crisis a causa de una epidemia de hambruna. Esta crisis solo en Etiopía se cobró la vida de cerca de un millón de personas entre 1984 y 1985.

El Live Aid tuvo una duración de 16 horas en simultáneo tanto en Londres como en Filadelfia, y fue retransmitido en vivo y en directo en 72 países. De esta manera se convirtió en uno de los eventos más vistos y asistidos en la historia. El impacto del evento hizo que se consiga recaudar la suma de 100 millones de dólares.

La relevancia por la cantidad de artistas del género, la masiva concurrencia del público y la millonaria recaudación para la asistencia de las comunidades africanas azotadas por la hambruna, hicieron que la fecha sea reconocida como el Día Mundial del Rock.

Sergio Ferreira, exjefe de la sección de Artes y Espectáculos de ABC Color, relató cómo la iniciativa del Live Aid había nacido previamente con la reunión de varios artistas motivada por Bob Geldof para cantar, por el lado de los británicos, una canción de navidad, y por el lado de los EEUU la famosa canción “We are the world”.

Destacó lo impresionante que fue el concierto, considerando por ejemplo la de la banda Queen, cuya participación se reconstruyó para la película “Bohemian Rhapsody”. Rememoró por ejemplo que algunos artistas cómo Phil Collins actuaron en ambos conciertos viajando en el avión supersónico Concord.

El Rock en Paraguay

El género Rock en el Paraguay ya lleva más de 60 años en sobre tablas. Si bien nació durante los años de la dictadura de Alfredo Stroessner, el género sigue vigente en conciertos, festivales, fiestas y hasta en eventos privados.

El escritor Sergio Ferreira menciona por ejemplo a “Los Rebeldes” como una la banda pionera del Rock en Paraguay, un grupo de 4 integrantes que hacían covers de los Beatles y Rollings Stones. “Era una orquesta diferente a las otras porque su actitud era más rockera”, dijo, al mismo tiempo de recordar que en la época la Asociación de Músicos del Paraguay debían tener más de 5 integrantes para poder participar de los festivales y conciertos.

Para el periodista Rodrigo Carvallo Croskey, quien durante años cubrió el género para medios escritos, pese a que la industria no se desarrolló en el país, siguen manteniéndose la cantidad de bandas igual que hace diez años atrás. Esto considerando que la forma de producir música actualmente se realiza de manera totalmente digital.

“Hay bandas que se desintegran, y se crean nuevas. Pero se mantienen constantes en cuanto a la calidad. No decreció el número de bandas, pese a que en el mundo las estadísticas hablan de que se venden menos eléctricas porque se escucha menos Rock”, dijo en entrevista con ABC Digital.

Enrique Zayas, vocalista y guitarrista de la banda Paiko dijo que en Paraguay el género se encuentra muy saludable, avanzando y con mucho futuro. Destaca además que la ciudadanía se encuentra mucho más conectada con sus artistas locales.

Consultándole sobre una banda que consideraría icónica del género a nivel mundial, afirmó que serían los Rolling Stones.

A parecer del vocalista de Flou, Walter Cabrera, la banda que reúne toda las condiciones de una banda de rock y es icono sería Led Zeppelin, pero de todas formas están los Beatles, los Rolling, Queen y muchas más.

Sobre cómo se encuentra la evolución del género en el país, dijo que el Rock hoy en día no es mundialmente el estilo de moda, y eso se replica a nivel mundial.

“La mayoría de los jóvenes hoy arrancan haciendo Indie, creo yo es el mainstream, tanto en el Paraguay como a nivel mundial, así también como el trap y la mezcla de todos los estilos relacionados”, dijo en conversación con ABC.

Sin embargo aseguró que el Rock siempre va a estar, considerando que el estilo es un clásico y sí o sí están surgiendo bandas de Rock nuevas, tocando donde pueden y como pueden “yo sé que en breve volverá a su lugar el Rock y estoy contento por como está el Rock acá”, finalizó el reconocido vocalista de la banda Flou.

