Pese a la objeción de la Contraloría, INC licitó otra vez la compra de clínker

Tras una fiscalización especial, la Contraloría General de la República (CGR) cuestionó que la Industria Nacional del Cemento (INC) siga comprando clínker importado, pues la empresa estatal tiene en su cantera de Vallemí (Concepción) la cantidad suficiente de piedra caliza para producir este insumo del cemento durante casi 1.000 años.

No obstante, a pesar de las críticas del ente de control, este tipo de adquisiciones seguirán en la empresa pública, pues su titular Ernesto Benítez nuevamente publicó un llamado para comprar 20.000 toneladas de clínker del exterior, cuyo precio de referencia es de G. 17.230 millones, de acuerdo con los datos de la convocatoria.

El acto de apertura de ofertas se realizará el martes 26 del corriente mes, pese a que la estatal todavía tiene el remanente de un contrato que adjudicó el año pasado por G. 48.727 millones. Se consultó ayer al presidente de la estatal por qué seguirán comprando clínker importado a pesar de las objeciones de la Contraloría, pero prefirió no responder.

Lea más: En INC sigue la impunidad, que solo tiene pérdidas pese a millonarias “inversiones”

La CGR había revelado varias anomalías en el marco de la importación de 60.000 toneladas de clínker el año pasado de sus “eternas” proveedoras de este producto. Se trata de la adjudicación a las empresas LT S.A. (representada por Omar Bustos), por G. 19.491 millones; y Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte. Ltd. (David Aitkenpor), por G. 29.236 millones.

Según los registros de la DNCP, aún se tiene un saldo de más de G. 15.000 millones del contrato de LT, pero la cementera del Estado está apurando una nueva contratación.

Invirtió millones para aumentar la producción, pero ...

La INC invirtió US$ 80 millones de los recursos que obtuvo el país con la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional durante el Gobierno de Horacio Cartes para aumentar la producción de clínker y, por ende, el despacho de cemento, intención que no se concretó inclusive hasta ahora, la empresa solo registra pérdidas y Benítez guardó bajo siete llaves el balance.

Ante denuncias de una mala administración, la Contraloría realiza dos auditorías más en este momento a la estatal, que concluirán en breve. Asimismo, la Fiscalía sigue sin imputar en este caso, pero continúa con las pesquisas.

Lea más: Presidente de INC premió con insólita bonificación a sus empleados leales

Según la CGR, la cementera pública no pudo justificar mediante documentos la necesidad de seguir comprando clínker importado en la cantidad establecida en la contratación del año pasado, por lo que violó la ley de Contrataciones Públicas. Agregó que tampoco pudo justificar su decisión de seguir comprando este producto, considerando el la cantidad de piedra caliza que tiene en su cantera.

Causa fiscal no avanzó

Ya en agosto del 2019, la Contraloría corroboró el fracaso de la inversión de los US$ 80 millones en la INC, pues habían prometido que aumentarían la capacidad de producción de clínker y de cemento, pero el resultado fue todo lo contrario. Tras estas anomalías, la Fiscalía inició una investigación hace casi tres años, pero que no avanza hasta ahora. El fiscal Jorge Arce, de Delitos Económicos, informó que siguen las pesquisas.