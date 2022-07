El Senado convoca al canciller y al presidente de la ANDE

La convocatoria se da luego de la solicitud del senador Eusebio Ramón Ayala, quien en las últimas reuniones plenarias de la cámara alta hizo alusión al informe presidencial de Mario Abdo Benítez (del viernes 1 del corriente mes), en el cual -dijo- se omitieron muchos temas importantes para el país relacionados al sector de la energía.

“Hasta ahora (el presidente de la República) no ha tomado nota de que debe dar un informe complementario sobre el sector eléctrico. Hay cuestiones pendientes que omitió en su informe”, dijo el jueves último.

Puntualizó algunos de los temas de relevancia que no fueron abordados por Abdo Benítez. “En Itaipú tiene algunas cuestiones que resolver que tiene que tratar con su colega, el presidente (Jair) Bolsonaro. Es probable que no tenga muchas respuestas, pero tiene que dar un mensaje a la Nación sobre una riqueza tan importante (Itaipú). Tiene que decir si está gestionando la libre disponibilidad de la energía que el Paraguay no utiliza en Itaipú y Yacyretá”, mencionó.

Asimismo indicó que el presidente debe dar explicaciones sobre el estado de la negociación respecto a la tarifa 2022 de Itaipú, porque se están aplicando dos tarifas actualmente: una la que paga la ANDE y otra la que paga ENBPar. También apuntó que se debe saber si están negociando el precio de la energía que Paraguay no utiliza y le cede al Brasil, así como a la Argentina. “Hay informes de que Argentina y Brasil negocian esos excedentes energéticos a otros precios”, añadió.