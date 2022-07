Cartes acusa a otros de corrupción y menciona amenazas de muerte

Un día después de que el Gobierno de los Estados Unidos acusara al expresidente Horacio Cartes y a su familia de haber participado en hechos de “corrupción significativa”, desde obstrucción de la justicia hasta posibles vínculos con el terrorismo internacional, el exmandatario dio un discurso en un acto político en el departamento de Guairá.

Lea más: EE.UU. sanciona a Horacio Cartes por obstruir pesquisas contra crimen transnacional y el terrorismo

En su discurso, en el marco de una celebración de cumpleaños del precandidato a gobernador de Guairá César Luis Sosa, el expresidente Cartes dijo que “si hablamos de corrupción, el tiempo pondrá todo en su lugar, se sabrá quiénes son los corruptos”.

Cartes volvió a insinuar hoy que las acusaciones en su contra forman parte del conflicto interno en la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), donde el movimiento Honor Colorado que lidera está enfrentado con el oficialista Fuerza Republicana, con el que competirá en diciembre por la presidencia de la ANR - con Cartes como candidato contra el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez - y por la candidatura colorada a la Presidencia de la República, a la que aspira por Honor Colorado Santiago Peña.

Lea más: Corruptos: “Habrá más designaciones”, reiteró el embajador de Estados Unidos en la Expo

“Lo que hoy está pasando en el partido está dejando anémico al país, sin sangre, sin plata”, dijo el expresidente Cartes, al tiempo de afirmar que “el Partido Colorado va a seguir en el poder” luego de las elecciones generales de abril de 2023.

El viernes, el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, anunció que la Secretaría de Estado del país norteamericano designó al expresidente Cartes como partícipe de hechos de “corrupción significativa” durante su período como presidente entre 2013 y 2017.

Estados Unidos acusa a Cartes de obstruir una investigación criminal transnacional que involucraba a un socio suyo y de mantener lazons con “organizaciones terorristas y otras entidades sancionadas por los Estados Unidos”.

“Avisos de magnicidio”

Afirmó que desde hace más de un año “las más altas autoridades” están amenazando a Honor Colorado y que los nombres de los autores de esas amenazas “se sabrán oportunamente”.

Lea más: EE.UU. puede solicitar extradición de Cartes, sostiene politóloga

Incluso habló de “avisos de magnicidios que me llevó a mi domicilio particular en dos ocasiones nada más y nada menos que el ministro actual del Interior”, en referencia al ministro Federico González, aunque no aclaró cuándo recibió esas advertencias ni dio detalles sobre sus orígenes.

“Nos quieren sacar de la cancha”, insistió el exmandatario, quien también lanzó dardos contra la senadora colorada oficialista Lilian Samaniego, de quien dijo que se pagaba peluquería con dinero del Partido Colorado.

Lea más: Vicepresidente ratifica que Cartes es jefe del crimen organizado

En un breve comunicado publicado el viernes, el expresidente Cartes calificó de “infundadas e injustas” las acusaciones del Gobierno estadounidense.

La designación de la Secretaría de Estado de EE.UU. implica que la entrada a los Estados Unidos les será negada al exmandatario y a sus hijos María Sol Cartes, Juan Pablo Cartes y Sofia Cartes.

Lea más: Horacio Cartes considera infundadas las acusaciones de EE.UU. en su contra