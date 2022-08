CM iniciará en diciembre proceso para relevar a fiscala general y a ministro de la Corte

El presidente del Consejo de la Magistratura (CM) Abog. Oscar Paciello Samaniego dijo recientemente en una entrevista a ABC Cardinal que los procesos de conformación de ternas para los cargos de fiscal general del Estado y de ministro de la Corte Suprema de Justicia, iniciarán con 90 días de antelación a la fecha de vencimiento de mandatos. Ambos procesos se llevarán adelante de forma simultánea con todos los problemas y retrasos que ello implica, pero para el titular del CM, esto no es motivo para adelantar el llamado a concurso.

Hace 8 meses que el Consejo de la Magistratura no integra ternas para jueces y fiscales, a pesar que este es el único mandato que le confiere la Constitución Nacional, por lo que la ciudadanía supone que los consejeros disponen de suficiente tiempo para ocuparse de hechos relevantes como la conformación de ternas para la Corte Suprema y la Fiscalía General.

Paciello Samaniego dijo: “El próximo 10 de marzo de 2023 vence el mandato de la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, y tenemos la intención de iniciar el proceso dentro de los 90 días anteriores a este fenecimiento del cargo”.

Agregó: “Vamos a actuar de acuerdo a lo que establece la ley y nuestro reglamento para establecer al efecto el proceso como siempre lo hacemos, lo demás es para el comentario de terceros... La idea es llamar el 10 de diciembre de 2022 para convocar al cargo de la Dra. Quiñonez”.

Asimismo indicó que la feria judicial (enero) “no tendrá ninguna incidencia en el proceso de conformación de terna”, dando a entender que el proceso no se detendrá por este motivo en que se paralizan las actividades judiciales, según lo que aseguró Paciello.

El caso del ministro Fretes

Paciello Samaniego refirió que el caso que afecta al ministro de la Corte Suprema Antonio Fretes, quien cumple 75 años de edad el 10 de marzo de 2023, y por imperio de la Constitución Nacional ese mismo día, el 10 de marzo de 2023, debe abandonar la magistratura. No es como el caso de la Fiscalía General que existe la ‘reconducción tacita’ que implica que una vez fenecido el mandato debe continuar hasta que sea designado el nuevo fiscal general del Estado. Vamos a priorizar el tema de Fretes con toda seguridad”, indicó a pesar de que ambos llamados a concurso deben iniciar en la misma fecha.

Admitió que no presentaron ternas antes del vencimiento de mandatos

Paciello Samaniego de igual manera, admitió que el Consejo de la Magistratura no pudo presentar las ternas a la Cámara de Senadores antes de la fecha de vencimientos de mandatos de concursos anteriores. “Lo ideal es tener las ternas para el 10 de marzo de 2023, hemos intentado cumplir eso en el caso de la Dra. (Gladys) Bareiro (ministra de Corte fallecida), de los dos miembros de la Justicia Electoral, pero por diversos factores no pudimos, pero la intención del Consejo de la Magistratura es no dilatar, que los cargos no queden sin sus titulares”, refirió pero una vez más el consejero no dio como una posibilidad la de iniciar el concurso de ternas antes del 10 de diciembre para evitar justamente la ausencia de un miembro, en la Corte Suprema, especialmente, ya que a este cargo no puede aplicarse la “reconducción tácita” cuando su miembro ha cumplido 75 años de edad.

Sanción para operadores de justicia por actividades políticas

Paciello Samaniego también respondió sobre la modificación del reglamento del concurso de jueces, fiscales y defensores públicos, muy cuestionado porque los operadores de justicia han violado las leyes al no solicitar la suspensión de sus afiliaciones y peor aún, han participado de las internas partidarias o se candidataron para cargos políticos.

Al respecto, dijo: “Esta situación debe interesar a todos los actores de la Administración de Justicia, de blindar de las injerencias político-partidarias del sector que fuera. Garantizar la independencia del Poder Judicial debe ser una tarea nacional, si se quiere en este momento. En vista a las recomendaciones que ha realizado Gafilat en Ecuador, donde se han puesto especial atención al Ministerio Público y al Poder Judicial, porque esa falta de seguridad jurídica que se reclama al Paraguay (falta de independencia judicial) impide que podamos acceder al grado de inversión deseado para que radique inversiones importantes que nos permitan dar un salto cualitativo en todo sentido, y esto se puede lograr garantizando la independencia del Poder Judicial y eso va a ser el compromiso del Consejo de la Magistratura”, refirió Paciello Samaniego.

“El senador Pedro Santa Cruz ha aportado datos concretos acerca de la participación de jueces, fiscales y defensores públicos en eventos político partidarios, y por ello estamos tratando de bajar en un reglamento las sanciones de quienes incurren a la desviación del cometido que es la independencia del Poder Judicial”, indicó el titular del CM.

Con relación a las posibles sanciones que serían introducidas en el reglamento, indicó: “El que está en el cargo y se postula para ese cargo, y no ha solicitado la suspensión de su afiliación política que le impone la ley, o ha participado yendo a votar en una actividad político partidaria, o inclusive, se ha candidatado para un cargo político, son sanciones que debemos analizar de acuerdo a la situación restándole puntos en su evaluación”.

“Otra cosa no podemos hacer, hay algunas voces que pretenden que se los excluya de la posibilidad de ternar, pero tenemos la obligación legal de incluirlos en ternas (cuando concursan por sus cargos), pero sí podemos castigarlos con la disminución de puntaje de evaluación por esta grave falta que consideramos nosotros, como es la de inmiscuirse en actividades políticas siendo uno de los operadores del sistema. Esta mala práctica es lo que debemos tratar de desalentar desde todo punto de vista, y esa es nuestra tarea en este momento”, añadió.

Corte debe tener en cuenta las sanciones

Paciello también se refirió sobre el análisis que debe hacer la Corte sobre las ternas que le remite el Consejo de la Magistratura: “La Corte debe tener en cuenta a la hora de designar o confirmar en el cargo cuando el Consejo de la Magistratura ha aplicado sanciones a jueces, fiscales o defensores públicos, que siguen con sus afiliaciones partidarias o que hayan participado en actividades políticas. En este caso, la Corte debe fundar y justificar acabadamente en el caso de que haya designado a un operador de justicia que ha sido sancionado y que posiblemente tenga un puntaje inferior a los demás ternados. Esta situación le va a obligar a la Corte a cuidar este aspecto, y así de a poco iremos saneando el sistema”, concluyó.