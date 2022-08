Lugo, con “riesgo vital” tras ACV: en unos 5 días se podría dar un pronóstico, considera médico

El expresidente de la República y senador Fernando Lugo Méndez (FG), de 71 años, superó esta madrugada una delicada cirugía a la que fue sometido luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), según confirmaron a ABC desde su entorno político.

Lugo se había descompensado ayer, miércoles, por una convulsión que sufrió cuando se encontraba en su despacho dentro de la Cámara de Senadores. Fue sacado en silla de ruedas del Congreso y trasladado de urgencias al sanatorio San Roque, de donde posteriormente llegó hasta el Migone, en el que se encuentra actualmente hospitalizado.

La senadora Esperanza Martínez (FG), de profesión médica, informó que su colega fue intervenido quirúrgicamente durante unas cuatro horas entre anoche y esta madrugada. La operación, que finalizó a las 02:30 aproximadamente de hoy, fue para drenarle un hematoma y sangre que tenía cauterizada en los vasos, según explicó.

“Tenía un aneurisma, una malformación que es lo que sangró. Le dejaron unos catéteres para el sangrado”, explicó la senadora.

Recién tras varios días se puede hablar de pronóstico

El senador Jorge Querey (FG), médico personal de Lugo, señaló ayer en horas de la mañana que su colega había sufrido un ACV isquémico. No obstante, con la información brindada esta madrugada se confirmó que el accidente cerebrovascular que padeció el expresidente pasó a ser hemorrágico.

El neurocirujano Miguel Ángel Velázquez, conocido como “Doctor Mime”, se refirió al estado de salud de Lugo y señaló que el sangrado pudo haberse dado por los anticoagulantes que venía consumiendo por otras enfermedades. También afirmó que es un “paciente complejo”, considerando su edad y que cuenta con enfermedades de base.

En ese sentido, indicó que para hablar sobre lo que podría esperarse se debe aguardar a ver cómo evoluciona tras la cirugía a la que fue sometido. Así también, señaló que en este tipo de casos el “pronóstico es reservado”, ya que la dinámica de su evolución es vital.

“El paso más complicado es la cirugía que pasó. Ahora hay que esperar que él evolucione y que no haya más sangrado”, sostuvo. “Para hablar de pronóstico, yo hablaría en 5 días si soy el médico tratante. El tema es esperar, porque el riesgo vital existe. Él puede complicarse en cualquier momento. Él está en terapia intensiva”, agregó.

Lugo ya tuvo un antecedente

El exmandatario había presentado problemas en la presión arterial durante su reciente viaje a Colombia, adonde fue para la asunción del nuevo presidente de dicho país, Gustavo Petro, según confirmaron desde su entorno político. Lo que padeció hoy sería un segundo evento relacionado, conforme manifestó el senador Querey.

El doctor “Mime” indicó al respecto que aquellos síntomas no eran menores y que, al parecer, Lugo no le dio mucha importancia, por lo que se agravó su situación. “Él sufre un episodio isquémico probablemente antes de Colombia. Se agrava aparentemente en Colombia. Él no le habría dado mucha bolilla”, expresó.

Igualmente, mencionó que lo que le salvó la vida al senador, tras el episodio de ayer, fue que tras ingresar al sanatorio privado fue conectado a un respirador. “Llegó muy inconsciente al San Roque. Lo que le salva la vida a él fue la intubación”, manifestó.

De acuerdo a lo indicado por su médico tratante y colega, lo que llevó a Lugo a internarse este miércoles no tendría relación con el cáncer linfático que había padecido cuando se desempeñaba como presidente de la República y que incluso derivó en su hospitalización -en varias ocasiones- en un sanatorio de Brasil.