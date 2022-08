Senador solicita visita de delegación paraguaya a Itaipú para explicación del presupuesto y bases financieras

El senador liberal Eusebio Ramón Ayala habló con ABC sobre las nuevas negociaciones para la tarifa de Itaipú. Manifestó que propondrá que vaya una delegación de parlamentarios, encabezada por los miembros de la Comisión de Binacionales para hacer una visita en Itaipú.

La presencia de la delegación es para pedir al director general que explique el presupuesto y las bases financieras de este acuerdo.

“Salvo que el presidente de la República nos sorprenda y haga una conferencia de prensa explicando todos los detalles y las condiciones de este acuerdo, que no implica solamente la tarifa”, expresó Ayala.

El parlamentario aclaró que venía interviniendo en el senado desde hace meses y había solicitado inclusive la presencia del canciller Euclides Acevedo, del presidente de la ANDE y los consejeros de Itaipú. “Hace poco tuvimos otra reunión en la mesa directiva con el presidente de la ANDE, del canciller, etcétera. Y los reclamos que yo hice eran básicamente referidos a esos puntos”, expresó.

No tenían presupuesto, según senador

Aclaró que solicitaba cuál iba a ser la tarifa, porque no tenían presupuesto. Además, que sinceren si va a ser una tarifa intermedia, que Brasil está aplicando desde enero, porque es el precio que les repasaba a las operadoras eléctricas del Brasil.

“Sin presupuesto, sin que el Paraguay haya hecho los deberes para tratar de consumir más energía, ahora contrata el 15%. Con esto, Brasil se asegura la compra de energía más barata en un 85% de la energía, por eso Bolsonaro está muy contento”, expresó el parlamentario.

Reducción de tarifa fue mal negocio para Paraguay

Aclaró que fue un mal negocio para Paraguay. “El precio de la energía era de US$ 22,60 y ahora baja a US$ 20,75, pero de esa torta consumimos solamente el 15% y el otro el 85% obviamente le beneficia a la ANDE en la reducción de la energía, pero la que sale inmensamente beneficiada es Brasil porque consume el 85% de una energía más barata”, explicó Ayala.

Manifestó que Paraguay postergó la negociación del Anexo C, que era la revisión justamente de la tarifa para el 2023. En ese sentido, el Brasil sigue en una posición cómoda esperando el próximo año.

Señaló además que la tarifa, si va a ir por los costos reales, estaría en torno a US$ 10,02, 12 o 14. “Es decir, va a haber otra vez una reducción enorme y el Paraguay no va a estar todavía en condiciones de utilizar toda su energía”, lamentó.

Aseveró que la verdadera solución era conseguir la libre disponibilidad de la energía. “Que esa parte, la energía que Paraguay no puede consumir, y que es suyo, pueda vender en el mercado brasileño o argentino a precios razonables y de mercado y no como ahora que le vende al Brasil la energía excedente a US$ 4″, señaló.

Brasil regula la producción de Itaipú, según senador

Denunció además que hay un acuerdo tripartito del manejo del del río Paraná, que justamente es la materia prima para producir la energía. Itaipú está calculada, por turbina, trabajar con unos 12.000 metros cúbicos de agua por segundo; sin embargo, está en torno a unos 6.000 metros cúbicos.

Dijo que se produce esta disminución de producción porque “Brasil tiene represas o usinas hidroeléctricas aguas arriba del Paraná y están almacenando la materia prima y, por supuesto, están regulando lo que puede trabajar Itaipú”.