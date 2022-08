Juez Otazú también se declara incompetente para resolver que Cartes se presente ante CBI

El titular del juzgado penal de garantías especializado en Delitos Económicos N° 1, Humberto Otazú, resolvió enviar a la Corte Suprema de Justicia el pedido de auxilio judicial presentado por la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero y otros delitos conexos (CBI) para obligar al expresidente Horacio Cartes a presentarse ante la misma, tras declararse incompetente para resolver la cuestión.

Otazú recibió el expediente esta mañana, luego de que el juez penal de garantías N° 4 Raúl Florentín resolviera inhibirse del caso, por considerar que no tenía competencia para atenderlo. Específicamente, Florentín argumentó que por tratarse de una petición relacionada con el hecho punible de lavado de dinero, la cuestión recaía bajo la competencia de los juzgados especializados en delitos económicos.

Peticiones anteriores de la CBI no fueron a juzgados especializados

Sin embargo, el juez Otazú afirma que en realidad, no corresponde a los juzgados especializados atender peticiones de esta naturaleza, debido a que no se trata de una investigación penal ni un acto investigativo del Ministerio Público, que sí sería de su competencia.

El magistrado Otazú incluso agrega antecedentes de peticiones similares planteadas tras la creación de los juzgados especializados (2011) y que han sido resueltas por jueces de garantías ordinarios, específicamente Alcides Corbeta y Lici Teresita Sánchez, ambas en el año 2018. Destaca que dichas resoluciones no han sido cuestionadas por la CBI y se encuentran firmes a la fecha.

“(...) resaltamos una vez más, que el juez penal de garantías ordinario, que entienda en el estudio de lo solicitado por la CBI, no estaría resolviendo acerca de la existencia o comisión tan siquiera, investigación sobre hechos punibles de lavado de dinero y/o narcotráfico, sino que simplemente es acerca del estudio de una solicitud judicial. Los solicitantes no han descripto los hechos ni adjuntado documentaciones que hacen a la cuestión de fondo porque dicha solicitud no obedece a una investigación de índole procesal (...)”, explica Otazú.

“Lavado de dinero y lavado de manos”

“Asimismo, el presidente de la CBI el senador Jorge Querey en el día de la fecha en declaraciones a la radio 780 AM dijo: " Desde mi punto de vista lo que hizo el juez fue lavarse las manos de una situación de mucha presión y de una situación que para él no fue lo conveniente resolver”. declaraciones que compartimos en el sentido de que en esta solicitud ya no se habla solamente de lavado de dinero sino de lavado de manos. Se adjunta captura de pantalla de la declaración realizada”, concluye el juez Otazú, en la resolución que ahora será objeto de estudio por parte de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.