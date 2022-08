Petropar: por ahora no bajarán los precios de los combustibles

La cotización del petróleo se está manteniendo en el mismo valor de febrero de este año, antes del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que también se está trasladando a los precios finales de los productos procesados como el gasoil y las naftas. Sin embargo, esta reducción de los valores de los combustibles no se trasladará todavía a nivel nacional.

Así confirmó ayer el William Wilka, director de gabinete de la presidencia de Petropar, quién señaló que la estatal ya bajó el mes pasado el monto que podía (entre G. 300 y G. 500 por litro) y que ahora están monitoreando los precios internacionales.

“Nosotros en Petropar acabamos de bajar. Si bien disminuyó un poco la cotización de los combustibles, ayer (por miércoles) subió otra vez US$ 20 por metro cúbico y antes de ayer (el martes) US$ 41 el metro cúbico”, señaló el funcionario refiriéndose al diésel.

En este sentido, dijo que habrá que ver el cierre de las compras de las quincenas de este mes para saber si corresponde o no una nueva disminución de los precios.

“Aún tenemos que ver las quincenas y el volumen importado con que precios vamos a cerrar. La cotización está aún muy volátil, estos últimos tres días subió bastante”, expresó. Wilka agregó que en el caso del gasoil el valor está en US$ 886 por metro cúbico y la nafta en US$ 759 por metro cúbico.

Con relación a la gasolina admitió que, si bien la cotización bajó 1% desde que empezó el mes a hoy, esto todavía no impactó para una baja en el mercado local.

Justamente, el precio de un galón de gasolina (3,78 litros) en Estados Unidos cayó ayer por debajo de 4 dólares por primera vez desde marzo, una señal de que las presiones inflacionarias para los consumidores están disminuyendo, según informó la agencia EFE. Es un precio de 81 centavos más alto de lo que cotizaba hace un año, pero está por debajo del pico de 5,02 dólares de mediados de junio.

El mercado local compra combustible principalmente de Estados Unidos y sobre esta reducción de ayer Wilka dijo que esto se dio en el mercado interno de dicho país porque redujeron los impuestos federales.

Lichi dice que precio debe bajar más

En contacto con ABC Cardinal, el titular de Petropar, Denis Lichi, señaló que están siguiendo las bajas que se están registrando a nivel internacional, pero que lastimosamente no se concreta en un nivel importante para seguir bajando los precios. “Hace 20 días tomamos la decisión de dar un descuento en el diésel y en la nafta, sin tener en cuenta los precios internacionales”, indicó.

Lichi también dijo que hoy ya hay una tendencia a la baja, pero que no pueden adelantar si va a bajar o no “hasta que no tengamos el producto en nuestros tanques”. Resaltó que siguen comprando de intermediarios y que están en negociaciones para comprar de forma directa. “Es muy complejo articular con las refinerías, es complejo conseguir buques que trasladen el producto”, indicó entre las dificultades.