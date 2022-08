Senadis: malos tratos a pacientes y falta de medicamentos

Un caso particular, que fue denunciado por Dina Fariña Melgarejo, es que fue hasta la Senadis para consultar, y luego retirar los medicamentos que necesita consumir, ya que sufre de varias dolencias, entre las cuales se centra en el área neurológica. Manifestó que el trato que recibió en las diferentes dependencias fue desagradable, y como si fuera poco no le proveyeron los medicamentos que necesita para continuar con su tratamiento.

Dijo que debido al problema que tiene (40% de discapacidad), además, epilepsia, necesariamente debe consumir medicamentos para no convulsionar. Otra necesidad que tiene es que además requiere de medicamentos antidepresivos, ya que su estado de salud también le repercute en la parte anímica. Manifestó que necesita con suma urgencia los siguientes medicamentos: Sertralina, Quetiapina 100 mg, Toriramato 100 mg, que lastimosamente deberá comprar por su cuenta.

“Lo triste es que miras las redes sociales y todo es perfecto. Muestran que entregan medicamentos, o que todos recibimos lo que necesitamos, pero vamos al lugar y la realidad es otra. Incluso, una abuelita –cuando fui yo a consultar– estaba acostada en un sillón esperando que se le atienda, ya estaba toda desvanecida. Yo trabajo, pero haciendo un conteo de lo que gasto en medicamentos es de G. 1.800.000, y si compro medicamentos ya no me sobra nada de mi sueldo”, manifestó Dina Fariña Melgarejo.

Dijo que es indignante el trato que reciben las personas que van a la Senadis, que el Estado destina millones en presupuesto, y que no reciban lo que las autoridades prometen. “Este problema no es solo de ahora, cada vez que voy tienen problemas con los medicamentos. Desde el inicio del año están con faltantes de medicamentos. Otra cosa que no se soluciona es el tema del transporte público, porque no podemos viajar gratis”, lamentó.

Desde la Senadis, el área de comunicación a cargo de Marcos Caballero explicó que varios medicamentos están en falta desde los laboratorios de donde la institución adquiere los medicamentos, y que en otros casos ya se están reabasteciendo la farmacia interna. En el caso de la gratuidad del transporte público manifestó que está instalada una mesa técnica que buscará solucionar el inconveniente.