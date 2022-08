Nenecho culpa a la ciudadanía de problemas de Asunción: “Ensucia y no paga impuestos”

El intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, adjudicó los problemas de Asunción al hecho de que la ciudadanía “ensucia” y no paga impuestos y argumentó que no puede echar a más funcionarios porque entonces no tendría gente para cubrir los servicios municipales. “No tengo yo la varita mágica, estoy procurando”, argumentó.