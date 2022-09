¿Cuántas adolescentes quedan embarazadas en Paraguay cada año?

El embarazo adolescente en Paraguay sigue siendo una problemática social y de salud pública, que impacta no solo en las adolescentes, sino también en sus familias y en su entorno, aseguran desde la Fundación Juan Rassmuss Echecopar, que desde hace tiempo trabaja en la prevención de la gestación de niñas y adolescentes.

Pese a los esfuerzos que se realizan en conjunto con el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), aseguran que el reto de disminuir la brecha sigue siendo muy importante. Además, la problemática genera millonarias pérdidas anuales al país, considerando que el embarazo de una adolescente requiere de mayor inversión en todos los casos. Los gastos en salud son más elevados, por el alto riesgo de la gestación, tanto para la mamá como para el bebé.

En un informe presentado a principios de este año por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se destacó que el embarazo no intencional de adolescentes causa pérdidas económicas de US$ 125 millones en actividad productiva de las mujeres por año, así como también alrededor de US$ 11,5 millones para el Estado.

El mismo informe sostiene que en el grupo de niñas de 10 a 14 años que quedan en cinta, la mayoría de los embarazos son considerados como consecuencia del abuso sexual.

“Queremos aprovechar esta fecha para poder sensibilizar a todos los profesionales de la salud, en primera instancia, y también a la población, respecto a este problema porque es muy frecuente. Hoy se apunta a una atención integral que incluye no sólo el abordaje a la embarazada, también a su entorno familiar y social”, sostuvo Luz Torres, profesional experta en el área de adolescencia.

¿Cuántas niñas y adolescentes quedan embarazadas por año?

Cada año, en nuestro país, miles de niñas de entre 10 a 14 años y adolescentes de 15 a 19 años, dan a luz.

En el 2021, según los datos de la Fundación Juan Rassmuss Echecopar, se registraron 13.166 nacimientos de madres adolescentes, con edades entre los 10 y 19 años.

De esos nacimientos, 472 alumbramientos correspondían a niñas de 10 a 14 años y 12.694 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años.

“Buscamos llegar a los adolescentes, tanto hombres como mujeres, para ofrecerles información y orientación, siempre haciendo hincapié en el retraso del inicio de las relaciones sexuales”, explicó la doctora Carolina Ruíz, jefa del departamento de Salud Integral del Adolescente del Ministerio de Salud, que cuenta actualmente con 106 espacios de Atención de Salud Integral del Adolescente a nivel país.

Ínfima reducción de embarazos de adolescentes

La doctora Ruíz refirió que durante los últimos años, el número de embarazos en niñas y adolescentes se mantiene casi en las mismas cifras, es decir que anualmente, entre 10 mil a 13 mil menores de 19 años de edad dan a luz en nuestro país.

“Recientemente se realizó la evaluación del Plan Nacional de Salud Adolescente 2016-2021 y se pudo observar que en 5 años se redujo en un 2% el embarazo adolescente, en la franja etaria que comprende de 10 a 19 años”, comentó la doctora.

Espacios adolescentes Ñangareko

La Fundación Juan Rassmuss Echecopar trabaja desde el 2018 en la prevención del embarazo adolescente no intencional. Para cumplir ese objetivo, respalda la habilitación y funcionamiento de los Espacios Adolescentes Ñangareko, que se encuentran distribuidos en diversos hospitales públicos para brindar apoyo sanitario y emocional a las adolescentes embarazadas.

Actualmente son 6 los Espacios Ñangareko habilitados en el Hospital Barrio Obrero; Materno Infantil San Pablo; Hospital Fernando de la Mora; Hogar Adolescente Calle´i San Lorenzo y Hospital de Luque. Se dispone también de un Espacio Ñangareko en el Hospital de Clínicas, el único fuera de la red del Ministerio de Salud.

“Buscamos el acceso para los adolescentes a un lugar diferenciado, amigable, sin necesidad de hacer filas para que que pueda ser atendidos al momento de llegar a la consulta. La atención es gratuita, y pueden ir acompañados o no por una persona adulta. La filosofía de atención en los espacios se orienta a una atención de calidad donde la persona adolescente es asesorada de forma profesional, empática y confidencial, en unas instalaciones de vanguardia, destacan desde la Fundación Juan Rassmuss Echecopar.