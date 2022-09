Transformación Educativa va directo al fracaso porque “el plan nació mal”, dicen docentes

El Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE), propuesto por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), “desde el inicio va directo al fracaso”, debido a que “el plan nació mal”, según Gabriel Espínola, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Auténtica (OTEP-A). “Desde el inicio ha fracasado y seguirá fracasando (...) Nuestra postura fue de rechazo desde el principio”, añadió.

Espínola explicó que existen tres factores fundamentales que hacen difícil el éxito del plan. La inequidad tributaria para el sostenimiento económico del plan, la falta de involucramiento de la clase política y la carencia de “participación real” de todos los actores de la educación.

El representante sindical afirmó que el país necesita de una profunda transformación en lo político, económico, social y en materia educativa, caso contrario “no va a cambiar nada”, enfatizó. Agregó que la OTEP A tiene la misma posición que la asumida el 20 de abril, con el ex titular del MEC, Juan Manuel Brunetti.

“Ni la reforma educativa pudo avanzar porque no se recauda. Nos desviamos en el debate por supuesta ideología de género y políticas curriculares, pero no se resuelve el problema de fondo (...) Ahora estamos con el riesgo de terminar un programa hecho en oficina y no del verdadero diálogo”, sentenció Espínola.

“Debates” sobre Transformación Educativa estaban preestablecidos, afirman

Gabriel Espínola comentó que desde el gremio que representa no participaron de ningún debate relacionado al PNTE. “Nosotros no podemos estar participando de algo que está preestablecido. No fuimos parte de ninguna componenda o participado de una líneas de financiación”, expresó.

El sindicalista dijo que a nivel de las bases están discutiendo el tema y trabajan en una propuesta de política pública alternativa, extensión de un libro lanzado por la organización en el 2020.

Sobre el reclamo de distintos sectores, docentes, de padres y organizaciones, de la falta de participación ciudadana en el proceso del diseño de la estrategia del PNTE, la viceministra de Educación Básica, Alcira Sosa, dijo esta mañana a ABC Cardinal: “Hay que derribar los mitos, porque es una falta de respeto decir que no hubo participación y sigue habiendo”. Aseveró que el proceso para llegar al primero y al segundo acuerdo, fue participativo y que el PNTE “no es un enlatado”.

Sosa adujo que, incluso, el documento final pasará a consulta de todos los sectores para su análisis. Indicó que el plan fue construido con equipos técnicos, docentes y padres, entre ellos, las Asociaciones de Cooperación Escolar (ACE).

La OTEP SN pedirá suspensión del plan mediante “Carpa Nacional”

La presidenta de la OTEP SN (Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Sindicato Nacional), Blanca Ávalos, afirmó que presentarán un pedido de suspensión del PNTE el próximo 5 de octubre, en una “Gran Carpa Nacional” a instalar en la plaza De la Democracia. Indicó que el problema del plan es principalmente la falta de financiamiento de la educación.

“Debe haber un cambio tributario, un cambio de sistema político y económico”, remarcó Ávalos. Sobre la participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración del plan, la titular del sindicato dijo que en los años 2016 y 2018 presentaron análisis de la crisis educativa nacional y alternativas de solución, pero el MEC no los tuvo en cuenta.

Ávalos dijo que con el PNTE se cumplen meras formalidades pero, finalmente, el MEC define lo que quiere.

Programa curricular no está contemplado en el plan, dice Sosa

Respecto a los temores de grupos pro familia en cuanto a posibles modificaciones en torno al contenido de la educación, Alcira Sosa enfatizó esta mañana que no se inició un programa de desarrollo curricular. Indicó que el PNTE solo presenta cuánto presupuesto se necesitaría para el mismo, que rondaría los US$ 2 millones anuales. Explicó que para un plan curricular como mínimo se necesitaría un proceso de 2 años y ni si quiera hay dinero para desarrollar ese plan.

Sobre la consultoría realizada por parte del Instituto Desarrollo, cuyo director es José Molinas, la funcionaria de estado refirió que la empresa no hace más que “sistematizar” el proceso, pero que no define el plan de Transformación Educativa.

