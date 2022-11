MEC: guía para atención de abusos sexuales no puede ser derogada como piden “providas”

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Zulma Morales, viceministra de Culto del Ministerio de Educación y Ciencias, se refirió a algunos puntos del Plan Nacional de Transformación Educativa que son cuestionados por grupos autodenominados “provida” y “profamilia”, quienes el martes marcharon en las calles del microcentro de Asunción.

El Plan de Transformación Educativa, impulsado con fondos de la Unión Europea, tiene detractores principalmente en grupos conservadores “profamilia” que han afirmado que el plan busca instalar “ideología de género” en el sistema educativo del país, algo que ha sido negado por el Ministerio de Educación.

Entre otras exigencias, los manifestantes que marcharon ayer en Asunción pidieron la prohibición de la Guía de Intervención Interinstitucional para la Atención de Casos de Vulneración de Derechos Sexuales y Reproductivos, un protocolo de acción para docentes en caso de que se registren hechos de posible abuso o acoso sexual que involucren a sus alumnos.

Al respecto, la viceministra Morales explicó esa guía no es un material pedagógico, sino un plan de de acción que incluye no solo al Ministerio de Educación sino a otras instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Salud, que se emplea solo en casos de vulneración de derechos como respaldo para los docentes, a fin de guiarles en los pasos a tomar en respuesta a esos hechos.

Derogar la guía, agregó la viceministra, significaría dejar sin la protección que esta implica a los alumnos de instituciones educativas.

Señaló que entre enero y octubre de este año “tuvimos 242 casos de denuncias de abuso sexual a estudiantes que se dieron a través de esa guía de intervención”.

La viceministra Morales señaló que se está trabajando en “ajustar” el término de “familia” como está contemplado en la guía, que la define como “personas que conviven en un mismo hogar, sean o no consanguíneos”, una definición que fue determinada para tener en cuenta los casos de “criadazgo” en que menores sufrían abusos sexuales.

“La intención no es derogar la guía para no dejar desprotegidos (a los niños), ni podemos hacerlo porque no es exclusivo del MEC”, subrayó.

Materiales de Serpaj

Otra de las exigencias de los grupos “provida” que marcharon ayer en la capital es la prohibición de dos manuales de educación sexual elaborados por la organización no gubernamental Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).

Sobre ese punto, la viceministra Morales explicó que el Ministerio de Educación no puede prohibir al Serpaj que edite sus libros porque se trata de una empresa privada con derecho a producir sus materiales literarios, pero que estos manuales no pueden entrar al programa educativo del MEC “porque tenemos normativas vigentes que prohíben el uso de materiales con ideología”.

Agregó que los docentes que utilicen en sus clases materiales no autorizados por el MEC se exponen a sanciones e incluso la pérdida de su matrícula.

La viceministra Morales señaló que actualmente el Plan Nacional de Transformación Educativa está “parado” y en proceso de recibir “avances” y propuestas de parte de diferentes sectores pedagógicos y religiosos.

“Tenemos mesas de diálogo con ellos, mirando conceptos, viendo políticas, replanteando algunas cuestiones que salieron en los debates; vamos a tener un buen material que pasar al siguiente gobierno”, concluyó.