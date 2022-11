¿Todo es culpa de la Transformación Educativa?¿Por qué marcharon, otra vez, los “profamilia”?

Grupos que se llaman a sí mismos “profamilia” nuevamente marcharon por el microcentro de Asunción esta mañana, hasta llegar a la sede del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y exigir que la “ideología de género” no ingrese a las escuelas por medio del Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) 2040, impulsado por el ministerio y que de hecho no contempla nada relacionado a la educación sexual ni al currículum educativo. La convocatoria puntualizó cinco reclamos que, de no cumplirse, motivará más movilizaciones.

El primer reclamo, según el representante de la Federación de Asociaciones de Padres de Estudiantes del Paraguay (Fenapep) y del movimiento Somos Muchos Muchos Más (SMMM), Miguel Ortigoza, es la remoción inmediata del primer anillo del MEC.

Ortigoza dijo que no hay confianza en el ministro de Educación, Nicolás Zárate, la viceministra de Educación Básica, Alcira Sosa, y la viceministra de Culto, Zulma Morales, además de Rocío Robledo, coordinadora del PNTE.

“Ojalá que la respuesta sea rápida, pero si el presidente (de la República, Mario Abdo Benítez) quiere prolongarlo, vamos a ver uno a dos días y, si no conseguimos lo que pedimos, vamos a ver la manera de llegar al Palacio (de Gobierno) o a Mburuvicha Róga”, señaló el dirigente.

Los otros cuatro pedidos de la marcha de los “profamilia”

Ortigoza afirmó que esta es la oportunidad para que el presidente de la República demuestre que es “provida” y “profamilia”. Negó que la movilización tenga intenciones político partidarias.

Los demás pedidos de la marcha fueron: “el cumplimiento irrestricto e inmediato de la resolución 29.664/17 dentro del MEC, la prohibición de la Guía de Intervención Interinstitucional para la Atención de Casos de Vulneración de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, así como la prohibición de los dos últimos manuales de educación sexual editados por el Serpaj”.

El dirigente dijo que la guía que utiliza el MEC establece derechos que jamás fueron hablados con los padres.

Otros reclamos, según Ortigoza, son la sanción de los funcionarios que violaron la resolución 29.664/17, que “prohíbe la difusión y la utilización de materiales impresos como digitales, referentes a la teoría y/o idología de genero”; el respeto a los padres dentro de la Mesa Técnica de Padres del MEC y que se rescindan todos los acuerdos con las oenegés que impulsan la “ideología de género”.

Viceministra de Culto cuestionó los reclamos de Ortigoza

Respecto a las exigencias de SMMM y Fenapep, la viceministra de Culto, Zulma Morales, expresó: “Yo no me apego al cargo. Somos funcionarios públicos (...) La destitución sería que me saquen del cargo y no del ente”.

Sobre prohibir la guía de intervención, la viceministra explicó que no es un material pedagógico, por lo que la resolución 29.664 no tiene efecto sobre ella. Morales remarcó que si se lograra su derogación “quedaríamos desamparados ante posibles nuevos casos de abuso sexual”.

Expresó que dicho material es la guía del protocolo utilizado por la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Salud Pública.

Sobre los materiales difundidos por Serpaj, Morales dijo que están prohibidos dentro del sistema educativo y que el MEC está autorizado a sumariar a quienes lo utilicen.

Presidente de la República habla de manipulación

El titular del Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, en un acto oficial en el interior del país dijo que hubo manipulación detrás de la marcha de hoy.

“Mi compromiso de campaña fue defender la vida y la familia, y defender los valores y la no inclusión de la ideología de género en la malla curricular del Ministerio de Educación (...) Yo reivindico la gente, que salga a defender sus principios, pero lamento que se les manipule”.

El presidente indicó que tratan de confundir a la gente en un momento electoral.

Salieron a defender a los niños, dicen manifestantes

Cabe destacar que la marcha de los “pro familia” movilizó a casi un centenar de buses que trajeron a personas de Caazapá, Guairá, Encarnación, Alto Paraná, Caaguazú, Paraguarí y Central. La mayoría de los manifestantes indicaron que llegaron a la capital del país por voluntad propia para defender a sus niños.

“Pedimos que se respete a los padres. Hay escuelas donde ya se están utilizando esos libros (de “ideología de género”)”, refirió Alicia Paredes, de Loma Pyta.

Otra madre de Ciudad del Este enfatizó: “tenemos solo un objetivo, defender a nuestros niños (...) esto es lo único que decimos, con nuestros niños no. Si es necesario vamos a morir en la lucha”.

Un manifestante del distrito de Choré dijo que se pagó su propio pasaje para llegar a la capital, con la idea de marchar y proteger a los suyos.

“Esta degeneración, esta depravación que quieren imponernos no vamos a permitir”, criticó otra persona. Muchos manifestantes indicaron desconocer el contenido del último documento del PNTE y afirmaron querer mejoras en la educación, pero mediante una mayor participación.

Luego de la marcha de esta mañana, en la zona del centro de Asunción, un grupo de personas “pro familia” protesta esta tarde sobre la avenida Mariscal López, en inmediaciones de Mburuvicha Róga.