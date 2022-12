Wiens lamenta manipulación de la transformación educativa y promete la eliminación de ejes polémicos

Arnoldo Wiens aseguró que la defensa de la vida y la familia siempre fue un compromiso del gobierno de Mario Abdo Benítez y también de él, como precandidato de Colorado Añetete. “Mi trayectoria de vida es claramente en esa línea; fui formado con esos principios y esos valores”, planteó.

Por otra parte, resaltó que el Ministerio de Educación ya confirmó que se eliminarán los polémicos ejes transversales que piden los grupos profamilia. “Los tres enfoques que están siendo cuestionados, esos no van a ser parte de lo que se remita al Congreso, los van a quitar (...) Ahora se va a remitir sin enfoque de derecho, sin el enfoque de multiculturalidad y sin el enfoque de inclusión, donde habría unas posibilidades de incorporar lo que llaman ideología de genero, eso oficialmente se declaró que ya va a ser así”, señaló.

“Desviar la atención”

En una entrevista para ABC TV, Wiens también consideró que van a esperar qué decide el Senado sobre la derogación del convenio con la Unión Europea y Mario Abdo sabe que es un tema complejo. “Se instaló en campaña electoral y se está manipulando, lamentablemente. Somos absolutos defensores de la vida y la familia”, enfatizó.

Asimismo, señaló que es consciente de que el paraguayo “quiere que se defiendan los valores tradicionales, estamos de acuerdo” y que seguirán trabajando con ese enfoque.

“Nuestros adversarios han utilizado esto para desviar la atención del significativamente corrupto y tratar de instalar el debate mediático, siendo que el tema no es algo que nos encuentra enfrentados”, refirió.

“Nosotros tenemos un modelo de propuesta política que defiende la vida y la familia”, recalcó Wiens.

La Unión Europea no condiciona sus fondos, afirma Brunetti

El exministro de Educación y actual precandidato a vicepresidente Juan Manuel Brunetti defendió, por su parte, el convenio de cooperación económica de la Unión Europea con Paraguay. “Los paraguayos estamos cansados de la corrupción y me escandaliza que no se esté tratando el juicio político de Antonio Fretes en Diputados y se esté tratando esto; para mí es una cortina de humo para desviar del tema”, cuestionó.

Además, aseguró que los fondos de la Unión Europea no están condicionados y que él fue testigo de ello al trabajar en el MEC. “Yo fui ministro de Educación, yo utilicé el año pasado 5 millones de dólares de la Unión Europea para útiles escolares y terminar de pagar el almuerzo a finales del año pasado; a cambio no me exigieron ningún tipo de resolución ni nada. ¿Por qué ahora lo harían? ¿En qué documento dicen que se exige algo?”, planteó.

Finalmente, aseguró que quienes piden la derogación buscan confundir a la ciudadanía y que solamente basta con ver y leer los documentos.