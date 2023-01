Carne bovina: Israel aumenta exigencia a Paraguay

El Servicio Veterinario y Sanidad Animal de Israel (IVSAH) dispuso el control del 100% de los lotes de ganado bovino faenado y los contenedores de carne bovina con destino a su mercado, respecto al contenido de residuos del producto veterinario Fipronil, según informó el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Dicha exigencia es considerada como una barrera fitosanitaria que aumentará los costos y el control por parte del ente, para garantizar el flujo de las exportaciones a dicho mercado. Acorde con las explicaciones del Senacsa el Fipronil es antiparasitario de uso externo, un insecticida de amplio espectro.

Lea más: Año 2022 cerró con récord de envíos ganaderos e históricos logros del sector

El presidente del Senacsa, Dr. José Carlos Martin, en virtud a esta nueva disposición, insta a los productores al uso responsable de ese y todos los productos veterinarios y o sustancias que pudieran comprometer las exportaciones de carne a los mercados habilitados por nuestro país.

Un total de 51 mercados activos durante 2022

Durante el 2022, Paraguay mantuvo activo un total de 51 mercados, a los que exportó cortes de carne bovina en un volumen de 333.700 toneladas por US$ 1.722 millones, según el reporte del Senacsa.

Entre los 51 mercados, Chile se mantiene como el mayor comprador de carne bovina de Paraguay, con unas 133.684 toneladas por US$ 722,5 millones, con 42% del total exportado por nuestro país durante el 2022; en segundo lugar, Rusia con un 15% de la torta, con una importación de 61.886 toneladas por US$ 249,4 millones; el tercer comprador más importante de la proteína roja nacional durante el 2022 fue Brasil, con 39.357 toneladas por US$ 195 millones.

Lea más: Paraguay sería desplazado por México del ranking de los 10 mayores exportadores de carne

El listado de destinos de la carne bovina de Paraguay sigue con Taiwán, con 37.307 toneladas por US$ 195,1 millones; en quinto puesto, Israel, con 14.489 toneladas por US$ 93,4 millones.

Precisamente, el quinto mercado de la carne paraguaya durante el 2022 fue Israel, con el 7% de nuestras exportaciones. El ránking de mercados de la carne nacional sigue con Uruguay, con 8.905 toneladas por US$ 42 millones, el sexto mercado.