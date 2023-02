Fernando Lugo no debe hacer campaña política, recomienda Querey

“Creo que no hay que someterlo a la campaña electoral. (…) No me parece pertinente, pero todas sus capacidades deberán ser evaluadas por su evolución”, declaró esta mañana el senador Jorge Querey, médico tratante de Fernando Lugo.

Esto afirmó pese a que considera que el exmandatario está presentando una “significativa mejoría” en cuanto a su estado de salud, luego de haber sido intervenido de una complicación cardíaca derivada de un accidente cerebrovascular (ACV).

Querey, igualmente, afirmó que el exmandatario se mantendría como el candidato número 1 en la lista del Frente Guasu para el Senado, con miras a las elecciones generales.

Lea más: La primera foto de Fernando Lugo tras su ACV

Fue consultado, en ese sentido, si el Frente Guasu estaría aprovechándose de la figura de Lugo con miras a las elecciones, a lo que respondió de forma tajante: “No se le está utilizando (a Lugo)”.

Lugo no manifestó preferencia por ninguna chapa

Por otra parte, Querey afirmó que el expresidente no manifestó ninguna preferencia en cuanto a los candidatos presidenciales, considerando que el Frente Guasu divide su apoyo a la Concertación Nacional y otras nucleaciones.

“Lugo no expresó ninguna preferencia particular y yo no le he hablado de política, así como me comprometí por una cuestión ética”, respondió.

Lea más: La rutina de Fernando Lugo para recuperarse del ACV

En ese contexto, agregó que en el Frente Guasu aún “las puertas no están cerradas” en relación a una posibilidad de que dicha agrupación decline su apoyo a favor de una sola chapa presidencial, ya sea la de la concertación o la que él conforma con Euclides Acevedo como aspirante a jefe de Estado.

Querey, no obstante, descartó la posibilidad de una unidad entre ambas chapas presidenciales, bajo la coordinación del FG.

Las elecciones generales se llevarán a cabo el próximo 30 de abril. Se elegirán presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores, entre otras autoridades nacionales.