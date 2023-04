Estacionamiento tarifado: Parxin no informó cambios en consorcio, según Contraloría

El consorcio Parxin, a cargo de implementar el estacionamiento tarifado en Asunción, no informó a la municipalidad de los cambios realizados entre las integrantes, Onix Parque y Geolatina SA, incluso antes de firmar el contrato, en 2016. Lo señala la Contraloría General de la República, para la que no queda claro cuál es la empresa líder. La Municipalidad deberá decidir si, ante las irregularidades encontradas, rescinde o no el acuerdo, como exige la ciudadanía. El intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) tendrá que definir sobre este proyecto iniciado por sus correligionarios Arnaldo Samaniego y Omar Pico.