Denunciante pide que Fiscalía impute al exministro de Corte Antonio Fretes

La ratificación de la denuncia fue hecha en la mañana de ayer contra Fretes, específicamente por los delitos de tráfico de influencias, prevaricato y asociación criminal.

Lea más: Abogado amplía denuncia contra Antonio Fretes y su clan

La denuncia de Breuer también afecta a Asdrúbal Fretes, hijo del exministro, al abogado Gregorio Daniel Acosta Talavera y a un presunto prestamista, Eduardo Elías Hrisuk, de quienes dice habrían perpetrado los hechos punibles de tráfico de influencias y asociación criminal.

El abogado Breuer manifestó tras la audiencia de ratificación de su denuncia penal ante el Ministerio Público, su preocupación porque la Sala Constitucional al cual pertenecía el exministro Antonio Fretes, no cumpla su verdadero rol de velar por las garantías y derechos constitucionales para evitar que jueces de primera y segunda instancias violen esos derechos consagrados, como hicieron con sus clientes.

El denunciante indicó que son hechos muy graves los cometidos por el exministro. “Hay una resolución en la que Fretes falseó los datos, también hay una firma del ministro César Diesel que entiendo sería falsificada, o por lo menos, habría un incumplimiento de la Acordada N° 979 de agosto de 2015 en la que se establece claramente que en los rechazos in límine de la Sala Constitucional, cada ministro debe emitir su voto y luego firmar esa resolución”.

Agregó que “en este caso en particular, la acordada ha sido incumplida porque no están los argumentos de Diesel. A este ministro le conozco porque es el suegro de un primo hermano mío a quien quiero muchísimo, y no creo que el magistrado haya incurrido en esa irresponsabilidad de no leer lo que firmaba, como tampoco la de no emitir su voto”.

Lea más: Denuncian al ministro Antonio Fretes por supuesto prevaricato en caso de usura

Breuer prosiguió: “En cambio, el ministro Víctor Ríos argumentó de forma debida por seguir con la tramitación de la acción de inconstitucionalidad. Ahora el ministro Gustavo Santander está preocupado por muchas cosas que ocurrieron bajo la administración del ministro Fretes, y espero que esto sea aclarado”.

Sobre los delitos denunciados

El abogado indicó que las denuncias penales ante el Ministerio Público son prevaricato, tráfico de influencias y asociación criminal. Explicó que el abogado Gregorio Acosta Talavera, su contraparte, es quien fue beneficiado con la producción de falsedad del ministro Fretes. “Este abogado es el socio comercial de Asdrúbal Fretes, hijo del ministro Fretes. El diario Abc en diciembre del año pasado, publicó amplias investigaciones relacionadas a esto, donde se menciona el relacionamiento entre ambos”.

Para Breuer, el entonces ministro Fretes ya no debía haber participado para analizar la acción de inconstitucionalidad, y mucho menos haber rechazado in límine, basado en premisas falsas, indicó.

“Se tuvo que haber inhibido, pero no solo eso, Fretes también mintió porque aseguró que no acompañé la cédula de notificación de la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, el ministro Ríos, confirmó que estaba la notificación y que la acción se promovió dentro del plazo legal. Fretes mintió para beneficiarle al abogado Acosta Talavera. No se qué están esperando para imputarle a Fretes”, se quejó el denunciante.

Lea más: Abogado que había denunciado a Fretes por prevaricato no confía en proceso actual

Ministro debería explicar su conducta

Breuer, asimismo dijo que por su parte, el ministro Diesel debería dar explicación de lo que pasó en el expediente cuestionado. Debería decir por qué firmó sin dar cumplimiento a la Acordada N° 979. La ciudadanía debe entender que los funcionarios públicos son servidores del pueblo paraguayo, refirió

Antecedentes

El abogado indicó que la acción de inconstitucionalidad que promovió fue en el marco de un juicio de despojo de terrenos muy valiosos que pertenecían a la familia González Barrios, supuestamente maniobrado en la Corte por parte del conocido “prestamista siniestro de Encarnación, Eduardo Elías Hrisuk”, acusó.