Paraguay rebate alegatos de Argentina sobre el peaje fluvial

Los días miércoles y jueves de la última semana se reunió el grupo técnico de la Comisión Nacional de la Hidrovía y trabajó en la instancia innterinstitucional para definir la posición y los comentarios que presentará de nuestro país en respuesta a cada información que presentó Argentina en su intento por justificar el peaje fluvial qeu impuso desde el 1 de enero de este año, explicó el viceministro de relaciones Económicas de la Cancillería Nacional, embajador Enrique Franco. Comentó que la documentación entregada por Argentina no justifica el cobro de ninguna tarifa.

Anunció que la respuesta de Paraguay será presentada en la próxima reunión de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay - Paraná que se realizará el día 23 de este mes.

“El documento con las argumentos técnicos paraguayos que refutan el planteo de Argentina está practicamente terminado”, confirmó el viceministro.

Añadió que tras varios análisis realizados sobre los datos técnicos aportados por el vecino país, la comisión paraguaya no encuentra justificaciones verdaderas de servicios prestados, tales como trabajos de dragado u otros, que puedan n justificar la pretendida tarifa.

Los datos más recientes que surgieron en la anterior reunión de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay - Paraná, a mediados de mayo pasado señalan que las facturas emitidas hasta ese tiempo por el Ministerio de Transporte de Argentina en concepto del peaje, de US$ 1,47 (un dólar con cuarenta y siete centavos) por tonelada de registro neto a las embarcaciones que surcan el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia, establecido desde el 1 de enero de este año se estima hasta el momento en más de US$ 5 millones. Pero hasta ahora, solo una empresa pagó y lo hizo bajo protesta, en un monto estimado en US$ 800.000, según la información que manejan en el sector naviero de nuestro país.

Se destaca que en la 58 reunión regional del Acuerdo de la Hidrovía, las delegaciones de Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay manifestaron su rechazo al peaje fluvial impuesto por Argentina.

Por esa razón, desde el sector privado de Paraguay se propone que el peaje en la hidrovía deberá ser un tema central que lleve la delegación paraguaya en la LXII Cumbre del Mercosur, los días 3 y 4 de julio próximos, en Puerto Yguazú.