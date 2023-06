Rolón habla de contar con evidencias en causas y también, de necesidades en el MP

Al ser consultado sobre cuántas causas abiertas hay contra el expresidente de la República y declarado significativamente corrupto por los Estados Unidos, Horacio Manuel Cartes Jara, el fiscal general Emiliano Rolón manifestó “tenemos una infinidad, pero debemos ser francos. No se trata de una persecución personal de la Fiscalía a ciertos grupos o personas en particular, los casos deben ser objetivados como vienen y deben recibir respuesta”.

Añadió que está en fase de investigación preliminar, por lo que pueden haber “una o diez o veinte carpetas y cantidad de fiscales”, pero al momento ce cerrar se debe “decidir a nivel institución si se hacen varias imputaciones o se hace una sola como caso complejo”.

En cuanto al vicepresidente Hugo Adalberto Velázquez Moreno, señaló que “se están haciendo los trámites, se está recabando información de la fuente originaria que es Estados Unidos y ella debe evaluarse. Las opciones son imputación, desestimación o archivo”.

Imputación no debe ser débil

El fiscal general Emiliano Rolón sostuvo que “ninguna causa tiene atención privilegiada o en desmedro, fíjense que nosotros tenemos estos casos, heredados de administraciones anteriores”, tras ser consultado en relación a las irregularidades relacionadas al clan liderado por el exministro de la Corte, Antonio Fretes.

También mencionó que hay una carpeta abierta sobre el clan, referida a los hijos del exmiembro de la Corte y en ese sentido refirió “si hay evidencias, las veces que ocurra probablemente va a haber una respuesta del Ministerio Público. Las publicaciones son un buen mecanismo de introducción de informaciones al proceso”.

Ante la consulta de porqué no hay aún imputaciones, Rolón enfatizó “yo no quiero una imputación al día siguiente bastante endeble o engorrosa. Es una información muy importante pero que hay que procesarla. La Fiscalía tiene que ser responsable con las imputaciones, porque se afectan las garantías constitucionales y procesales”.

Más fiscales y combate a las roscas

En otro momento Rolón habló de que en la Fiscalía “precisamos siete fiscales adjuntos más para descentralizar, para tener en cada región un fiscal. En el Chaco tenemos un fiscal y uno prestado. Hay circunscripciones que no tienen adjuntos propios y comparten. Se trabaja con lo que se puede”.

En ese contexto dijo “al asignársenos la tarea de tener locales propios y laboratorios en distintas regiones para trabajar las evidencias, las exigencias son mayúsculas. El Ministerio Público debe tener medios para cumplir con sus servicios. Casi el único servicio contemplado en el Presupuesto General de Gastos es el servicio de la acción pública y aún así, tenemos dificultades prácticas de implementación”.

Rotación para evitar roscas

Sobre la rotación de fiscales, Rolón expresó “esa determinación no debe extrañar a nadie, al quedar asentado en un mismo sitio un agente fiscal crea una especie de suerte de armonía y amistad con los grupos, y es proclive con todas las roscas”.

Remarcó además la necesidad de rotar y reasignar a fiscales en zonas sensibles como Ciudad del Este, capital y Encarnación que “a nuestro juicio creaban alguna dificultad”. El fiscal Lorenzo Lezcano fue uno de los agentes reasignados.

Órganos de control, activos

El fiscal general Emiliano Rolón también se refirió a los órganos de control interno del Ministerio Público que están actualmente en funcionamiento, como “Asuntos Internos e Inspectoría General, que tienen bastante trabajo”.

Incluso “aquella gente que tiene proceso penal posó por ahí está sumariada, algunos con suspensión, detalles técnicos que hacen a la inspectoría”.

En cuanto al otro órgano, Consejo Asesor, Rolón refirió que su primera reunión está prevista para el mes de julio. Este está conformado por los fiscales adjuntos y tiene como función constituirse en Tribunal de Disciplina.

Rolón había dicho, tras asumir en marzo, que su predecesora Sandra Quiñónez mantuvo desactivados esos dos organismos.

Casos cajoneados

Al momento de ser consultado sobre qué pasará con los fiscales que cajonearon varias causas, Rolón respondió “denme tiempo, muchos de ellos tienen sumarios administrativos en Inspectoría General. Estamos moviéndonos en todos los niveles, aquellos que están en víspera de prescripción y extinción priorizamos”.

“Los problemas no son siquiera creados en esta administración, sino de años atrás y eso requiere un reconocimiento y pequeña paciencia de la ciudadanía”, expuso el fiscal general.

Hay riesgos al difundir datos

Posteriormente Rolón hizo referencia al caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en Colombia. “Es una tramitación que se hace en Colombia, la territorialidad de la ley establece que sea así y en segundo orden, hay una carpeta de tramitación internacional en nuestro país”, dijo.

“Fijense qué peligroso sería publicar como la gente quiere el contenido de esa carpeta. Hay personas que no quieren revelar la identidad para dar información; hay grabaciones que tenemos que cotejar con cruces. No es tan fácil ni de garantías publicar todo lo que se pide de una investigación preliminar. No es negativa institucional tiene que ver con la protección de los datos que obran en una investigación preliminar”, sostuvo Emiliano Rolón.

En otro momento expuso que el sistema constitucional y penal es de garantías y, desde que hay confrontación motivada por un hecho punible el Estado interviene. A partir de ese instante se establece que el momento adecuado para la publicación de los por menores es desde la acusación.

“A partir de una acusación recién hablamos de una necesidad objetiva de presentar el caso con los acusados presentes, entonces es bueno que generamos expectativa”, subrayó.