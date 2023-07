Carpinteros y camioneros sufren los golpes colaterales de la crisis bananera

El rubro de la banana es uno de los generadores de ingresos principales para miles de familias productoras y trabajadoras del país. Pero con la crisis que están pasando actualmente, por las trabas impuestas por la Argentina, muchos están quedando prácticamente sin el sustento de cada día.

Se estima que tan solo en la fabricación de cajas de bananas, este año ya se comercializó un promedio de dos millones de cajas, que equivalen a un ingreso de unos US$ 1.000.000 para las distintas carpinterías de Tembiaporâ y de la Ciudad de Caaguazú.

Uno de los carpinteros de Tembiaporâ, Alberto Adrián Resquin, manifestó que fabrica unas 30 mil cajas semanales y da fuente de trabajo a unas 60 personas, sin embargo, actualmente su carpintería tuvo que parar las actividades a causa de los inconvenientes que tienen los bananeros para enviar sus productos a la Argentina. Indicó que la situación está generando una verdadera crisis en las familias del rubro.

Camioneros afectados

Esta misma situación también están sufriendo los camioneros dedicados al trasporte de la banana.

Si se llega a destrabar la problemática del envío de banana a la Argentina, este año se deben de realizar un promedio de 3.000 viajes al país vecino. Cada viaje tiene un costo que rondan entre US$ 1.600 y US$ 2.000, que multiplicados por 3.000 equivalen a un ingreso que rondan los US$ 5.000.000.

Bananeros se reunirán en el MIC

Para paliar la situación, los bananeros prevén reunirse la próxima semana con productores de bananas de Bolivia y Brasil, quienes también están teniendo el mismo problema.

El exportador de banana, Hugo Franco, manifestó que la intención es que la reunión entre productores y exportadores de Brasil, Bolivia y Paraguay, se haga en la oficina del Ministerio de Industria y Comercio, con el fin de que las autoridades también se involucren en el tema y exijan reciprocidad al país vecino.

Los afectados por esta crisis bananera exigen al gobierno la intervención diplomática y buscar una solución al problema.

Tres meses de deuda

Según los reportes del sector, Argentina impone tres trabas específicas. Una de ellas es la falta de pago por las frutas, otra es la deuda por el flete -que abona de forma paralela-, y finalmente, la falta de emisión de nuevos permisos para los importadores argentinos.

La deuda de Argentina se arrastra desde hace tres meses. La situación ya es insostenible para el sector.