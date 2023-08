Peaje en hidrovía: Poca expectativa ante reunión regional en Santa Cruz, Bolivia

Desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) se tienen muy pocas expectativas de que vaya a solucionarse en la reunión de hoy el tema del peaje en la hidrovía impuesto por Argentina en su tramo soberano, en el marco de la reunión regional de los países de la cuenca del Río de la Plata, que se realiza en Santa Cruz, Bolivia, manifestó el presidente del gremio, Raúl Valdez.

“Creo que Argentina va tratar de dilatar el tema, pero desde Paraguay se están haciendo las gestiones para que los procesos vayan avanzando en las diferentes etapas de reclamo”, manifestó el dirigente empresarial.

Indicó que la delegación oficial paraguaya, liderada por la Cancillería Nacional ya viajó anticipadamente a Santa Cruz, con toda la información técnica, operacional y evidencias necesarias que dan soporte a la posición paraguaya,

“Para la reunión de hoy se barajan varios escenarios con respecto a la posición de la Argentina sobre el punto del peaje, porque además de ese punto hay otros que se deben tratar y que son parte normal de la agenda de la reunión”, comentó.

Añadió que dependiendo de cual sea la estrategia que defina la Argentina y en consecuencia los demás países, se podría tratar el tema del peaje en la comisión o directamente se va pasar para otra etapa, según disponga el reglamento.

“Pelada” internacional

Por otra parte, recordemos la “pelada” internacional surgida por un mal entendido ante un supuesto compromiso del gobierno argentino de suspender el cobro del peaje en la hidrovía Paraguay - Paraná, que sucedió la semana pasada, ya que según las autoridades del gobierno de Santiago Peña, el ministro de economía de Argentina, Sergio Massa, había anunciado esa presunta suspensión.

Según las informaciones publicadas por la prensa, el mismo canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano había comunicado el jueves anterior que presuntamente se iba a suspender tal cobro luego de la reunión entre el presidente Peña y el ministro argentino Massa, pero horas más tarde se desmintió el hecho con la confirmación de parte del gobierno argentino de que seguirá cobrando dicho peaje fluvial.

Por otra parte, los datos del Ministerio de Transporte de Argentina, desde que rige el peaje de US$ 1,47 por tonelada de registro neto de las embarcaciones hasta el mes de julio, se estimó que ya habían emitido facturas por un monto superior a los US$ 11 millones, pero acorde con el tránsito y las embarcaciones, la cifra llegaría a US$ 50 millones para fin de año, de un gravamen considerado injustificado por cuatro países de la cuenca.