IPS: los hallazgos de “altísimo riesgo” que encontró la Contraloría

Endeudamientos sin documentos respaldatorios, sospechosas recargas de combustibles, insumos faltantes y créditos no documentados debidamente forman parte de algunos de los hallazgos de la Contraloría de la República durante las auditorías llevadas a cabo al Instituto de Previsión Social (IPS).

Leandro Baruja, director de Auditoría Forense, indicó que son casi 450 páginas con numerosos indicios de posibles hechos punibles. “Es un indicativo de lo que la Contraloría manifiesta en el informe, porque hablamos de informalidad contable de altísimo riesgo, que debe ser subsanada y atendida en beneficio de los asegurados”, expresó.

La Contraloría recibió respuestas negativas o insuficientes a varias de las solicitudes de informe realizadas en el marco de estas auditorías, según detalló el director de Auditoría.

Qué respondió el IPS a la Contraloría

En el caso del endeudamiento, comentó que el IPS no remitió en orden todos los documentos respaldatorios sobre más de G. 1 billón en cuentas pendientes de pago. “La ley establece que todos los ingresos y gastos deben ser justificados y detallados a pedido del órgano de control”, señaló luego de indicar que la previsional solo respondió que hicieron un pedido al departamento correspondiente y no remitió documentos.

En cuanto a los créditos por G. 425.000 millones que no fueron presupuestados, señaló que la previsional justificó diciendo que la ley establecía el uso del dinero pero no la inclusión del presupuesto.

Con respecto a los “bienes faltantes”, explicó que se trata de más de 9.000 insumos médicos e informáticos de todo tipo, que estaban catalogados de esa manera en el listado facilitado por la previsional. En ese caso, el IPS respondió que había responsabilidad de funcionarios encargados de administrar los bienes, pero eso no obsta la responsabilidad de la institución. “Es decir, IPS no sabe dónde están los bienes”, insistió.

Así también, confirmó que se detectó una diferencia en los subsidios por maternidad de G. 21.730 millones solo durante dos meses. “Delata que existe, como mínimo, una sospecha razonable de que puede profundizarse más. IPS respondió que los pagos están pendientes pero no remitieron los documentos”, añadió.

Derroche en combustible incluso aéreo para alguien que no era funcionario

En lo que respecta al uso de combustible, señaló que no se cuestiona tanto el periodo de tiempo para las cargas, sino que no exista justificación de todas estas por parte de una persona que fue designada a través de una circular como “jefe de transporte”, no por el Consejo. Además, señaló que el consumo supera, por lejos, el promedio del automóvil mencionado en la rendición.

“IPS tiene el detalle del consumo, pero encontramos que está 50, 80 y hasta 100 litros por encima del promedio”, resaltó y agregó que IPS solo respondió que el consumo varía por “cuestiones de mecánica del vehículo”.

“IPS tiene detalle de cargas que no son razonables en tiempo y en forma. Encontramos que vehículos cargaban varios litros y en una hora supuestamente recorrían 300 kilómetros y volvían a cargar”, señaló para ABC TV.

Incluso, reveló que se encontró que IPS firmó un convenio para pagar combustibles aéreos para que las Fuerzas Armadas trasladen a funcionarios hasta Hernandarias. “Se canceló el pago, pero quedó una deuda que reclaman las FF.AA. al IPS”, señaló y agregó que el alquiler salió a nombre de una persona que ni siquiera era funcionaria de la previsional.

