Hidrovía: Paraguay no aceptó ni cedió al cobro de peaje, afirma Cafym

“Hay algunas noticias que están mal redactadas porque el Paraguay no aceptó ni cedió al cobro de peaje impuesto por Argentina en la hidrovía; lo que el país vecino propuso fue no realizar nuevas interdicciones, y lo que pidió fue que los cuatro países, quienes reiteraron su rechazo al peaje, constituyan equipos técnicos para revisar el tramo”, replicó el representante del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), Esteban Dos Santos, ante nuestra consulta.

El mismo respondió nuestra consulta sobre la noticia titulada “Hidrovía: Paraguay cedió, aceptó el peaje y ahora se negocia el valor de la tarifa”, publicada por un sitio de la ciudad de Rosario, del vecino país, que hizo la nota en base declaraciones de su ministro de Transporte Diego Giuliano.

“Todo lo que han manifestado que hicieron hasta ahora los argentinos, desde hace un año de la controversia, no genera un beneficio en seguridad de navegación ni ahorro en tiempo a las embarcaciones que surcan la hidrovía. No hay ninguna contraprestación de servicio y por lo tanto no puede aplicarse una tarifa de peaje”, afirmó Dos Santos.

Recordemos que el pasado miércoles se reunió en Buenos Aires, en forma especial, el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), en el local de la embajada del Brasil, donde no se pudo levantar el peaje impuesto por Argentina y tampoco el tema pasó a una siguiente instancia, sino que continuará el análisis técnico, pero el vecino país promete no retener embarcaciones por 60 días, según informó la Cancillería Nacional.

Por lo tanto, sigue el análisis técnico del peaje impuesto por Argentina en forma unilateral en el trayecto del río Paraná, desde Santa Fe hasta Confluencia.

Y aunque sigue vigente el cobro del peaje, el vecino país prometió que se abstendrá de interponer embargos e interdicciones (retención) de las embarcaciones de los países signatarios del Acuerdo de la Hidrovía por un plazo de 60 días corridos, según se acordó en el referido encuentro de esta semana.

Según el reporte de la Cancillería, las delegaciones de Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay mantuvieron la posición común de rechazar el cobro del peaje, considerando que la imposición unilateral de una tarifa en la hidrovía lesiona el derecho internacional vigente, según prueba el acta firmada en la reunión. Agrega que la última documentación entregada por Argentina no permite constatar servicios efectivamente prestados a la navegación y es insuficientes para justificar un peaje.

El peaje de US$ 1,47 por tonelada de registro neto, impuesto por la Argentina a las embarcaciones que surquen las aguas del río Paraná, dentro de su territorio, desde Santa Fe hasta la confluencia con el Río Paraguay, tendrá un gran impacto en la economía. El Ministerio de Obras Publicas estima que sumará unos US$ 50 millones por año. Dicha cifra pasará desde el armador a través de la tarifa de flete a los diferentes actores de toda la cadena económica.